Nach Trennungsdrama: Jax Taylor will nie wieder heiraten

Jax Taylor (45), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Vanderpump Rules", hat nach seiner Scheidung von Brittany Cartwright (36) betont, dass er nie wieder den Bund der Ehe eingehen möchte. Im Gespräch mit "Extra" erklärte Jax: "Ich werde nie wieder heiraten. Das war eine einmalige Sache. Aber wer weiß – ich möchte auch nicht den Rest meines Lebens einsam sein." Der Realitystar bestätigte, dass sein Fokus derzeit auf seinem Sohn und einem harmonischen Umgang mit Brittany liegt: "Wir wollen diese Scheidung hinter uns lassen und gemeinsam für unser Kind da sein."

In dem Interview räumte Jax ein, während der Beziehung mit Brittany viele Fehler gemacht zu haben. "Sie hat definitiv Besseres verdient, und ich bereue, was passiert ist", erklärte er. Obwohl er zugab, dass ihre Ehe sowohl Höhen als auch Tiefen hatte, sei die Trennung aus seiner Sicht der richtige Schritt gewesen. "Es gab einfach zu viel Gift in der Beziehung, zu viel Ärger, zu viele Verletzungen", schilderte er und fügte hinzu, dass es für ihn Dinge gebe, über die er nicht hinwegsehen könne. Trotzdem arbeite das Duo derzeit daran, im Sinne ihres gemeinsamen Sohnes respektvoll miteinander umzugehen.

Jax und Brittany lernten sich in der Reality-Welt kennen und heirateten 2019 in einer aufwendigen Zeremonie, die von zahlreichen Fans mitverfolgt wurde. Die Scheidung war für viele ein überraschender Schritt, da das Paar oft als eines der Traumpaare der Show galt. Hinter den Kulissen scheint es jedoch bereits seit Längerem gekriselt zu haben, wie Jax nun offen zugibt. Trotz aller Enttäuschungen äußerte er sich versöhnlich: "Ich will, dass wir eine gute Basis finden, um unseren Sohn gemeinsam großzuziehen." Brittany selbst äußerte sich bisher nicht ausführlich zu den Gründen für die Trennung – doch beide scheinen auf ein friedliches Verhältnis hinzuarbeiten.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2017

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

