Süß: Phoebe Dynevor und Cameron Fuller genießen Date-Night

Phoebe Dynevor (29) und ihr Verlobter Cameron Fuller (29) verbrachten einen romantischen Abend im kalifornischen Santa Monica. Am Samstagabend wurden die beiden Hand in Hand gesichtet, als sie das renommierte italienische Restaurant Giorgio Baldi besuchten. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, zeigt sich das Paar ausgelassen und stilvoll gekleidet – in eleganten schwarzen Outfits perfekt aufeinander abgestimmt. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in der Erfolgsserie Bridgerton internationale Bekanntheit erlangte, und der junge Produzent schienen dabei in bester Laune zu sein. Nur wenige Tage zuvor hatten sie gemeinsam die Premiere von Camerons neuem Thriller "Drop" gefeiert, der inzwischen in den Kinos zu sehen ist.

Ihre Verlobung wurde im Mai 2024 öffentlich, als Phoebe bei der Met Gala mit einem auffälligen Ring auf dem roten Teppich erschien und damit Spekulationen über eine bevorstehende Hochzeit bestätigte. Seither sorgt das Paar regelmäßig für Schlagzeilen – sei es durch gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich oder durch romantische Momente in der Öffentlichkeit. Auch bei der Filmpremiere von Camerons neuem Thriller präsentierte sich die Schauspielerin an seiner Seite und unterstützte ihn sichtbar – ein Auftritt, der einmal mehr die besondere Verbindung des Paares unterstrich und bei Fans für Begeisterung sorgte.

Phoebe, die mit ihrer Rolle der Daphne Bridgerton in der gleichnamigen Serie große Erfolge feierte, hält ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraus. Auch über Cameron, der sich neben seiner Schauspielkarriere als Produzent einen Namen macht, ist wenig bekannt. Dennoch zeigen sich die beiden in letzter Zeit immer häufiger gemeinsam, was ihren Fans Grund zur Freude gibt. Ihre Beziehung scheint auf einer soliden Basis zu ruhen und ihre gemeinsame Leidenschaft für Filme und kreative Projekte ihre Verbindung zusätzlich zu stärken.

Getty Images Phoebe Dynevor auf der Met Gala 2024

Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

