Fürsorglich! Cameron beschützt seine Verlobte Phoebe Dynevor

Heißer Jachtausflug! Phoebe Dynevor (29) und ihr Verlobter Cameron Fuller (28) lassen sich in St. Tropez die Sonne auf den Bauch scheinen! Wie Aufnahmen, die The Sun vorliegen, zeigen, genossen der Bridgerton-Star und der Schauspieler das hervorragende Wetter in Frankreich und genehmigten sich ein Sonnenbad auf dem Luxusboot. Nachdem die Schauspielerin zunächst ein knappes Badeoutfit getragen hatte, entledigte sie sich dann ihrer Klamotten, um sich oben ohne zu sonnen. Um seine Liebste vor den Linsen der Paparazzi zu schützen, legte Cameron schützend seine Hände auf Phoebes Brüste!

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich die beiden Turteltauben verlobt hatten. Besonders eine Person freut sich ganz besonders über die schönen Nachrichten: nämlich Phoebes Mama Sally Dynevor! "Meine Tochter hat sich gerade verlobt... Er ist umwerfend, er ist so ein reizender Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert, das hat mir wirklich das Jahr gerettet", schwärmte die Britin bei ihrem Gastauftritt in der Sendung "Loose Women".

Phoebe und Cameron sollen seit Anfang vergangenen Jahres liiert sein. Im Juli zeigten sich die beiden dann erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Die Verlobung machte die 29-Jährige bei ihrem diesjährigen Met-Gala-Auftritt publik: Neben ihrem zauberhaften rosafarbenen Kleid stach vor allem der große Diamant-Klunker an ihrem Ringfinger ins Auge.

