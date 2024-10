Phoebe Dynevor und ihr Cameron glänzen bei Victoria's Secret

Phoebe Dynevor (29) und ihr Verlobter Cameron Fuller (29) besuchten zusammen die diesjährige Victoria's Secret Fashion Show. Das Paar posierte für Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, als es am Dienstagabend bei der Modenschau im Brooklyn Navy Yard in New York City eintraf. Die Bridgerton-Darstellerin und der "Into the Dark"-Schauspieler trugen für die Modenschau komplett schwarze Outfits: Während Cameron sich in einer schlichten Hose und einem Sweater präsentierte, zeigte sich Phoebe ziemlich sexy in einem tief ausgeschnittenen, kurzen Blazer-Jumpsuit von Michael Kors.

Die letzte Victoria's-Secret-Fashion-Show fand im Jahr 2018 statt, erst im vergangenen März wurde verkündet, dass es ein Comeback geben werde. Seitdem haben viele Fans auf die Show gewartet, die am vergangenen Abend groß aufgezogen zurückkehrte. Das ließen sich abgesehen von Phoebe und ihrem Verlobten nicht viele Promis entgehen, denn zu den Anwesenden gehörten Stars wie Cardi B (32), Ice Spice (24) oder Olivia Culpo (32). Auch die Performerinnen waren bekannte Gesichter: Neben den Models Tyra Banks (50), Adriana Lima (43) und Gigi Hadid (29) bereiteten die musikalische Untermalung der Fashion Show Tyla, Lisa Manobal (27) und Musiklegende Cher (78).

Phoebe und Cameron sollen seit Anfang vergangenen Jahres liiert sein. Ihre Verlobung gaben sie auf dem roten Teppich der diesjährigen Met Gala bekannt, auf dem die Schauspielerin ihren Ring präsentierte. Auch Phoebes Mutter scheint überglücklich über die Heiratspläne des Paars. "Meine Tochter hat sich gerade verlobt... Er ist umwerfend, er ist so ein reizender Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert, das hat mir wirklich das Jahr gerettet", erzählte sie in einem Interview in der Sendung "Loose Women".

Getty Images Tyra Banks im August 2022

Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

