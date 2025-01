Phoebe Dynevor und Cameron haben noch kein Hochzeitsdatum

Phoebe Dynevor (29) und Cameron Fuller (29) lassen die Herzen ihrer Fans höherschlagen: Das Paar ist seit Mai 2024 verlobt, doch ein Hochzeitstermin steht bisher noch nicht fest. Während eines Auftritts in der "Today Show" wurde die Bridgerton-Darstellerin von Moderator Craig Melvin auf ihre Verlobung angesprochen. "Oh, danke, danke sehr", sagte Phoebe, als er ihr gratulierte. Auf die Frage, ob schon ein Datum für die Hochzeit feststehe, antwortete die Schauspielerin mit einem Lächeln: "Noch nicht, noch nicht."

Die Verlobung wurde im Mai 2024 öffentlich, als sie auf dem roten Teppich der Met Gala einen funkelnden Ring präsentierte, der für Spekulationen sorgte. Nach den ersten Gerüchten gab Cameron auf Instagram die freudige Nachricht bekannt. In einem emotionalen Post teilte er ein Foto des Moments, als er Phoebe die Frage aller Fragen stellte. Das Foto zeigt ihn, wie er Phoebe von hinten umarmt, während sie ihren diamantbesetzten Ring freudestrahlend präsentiert.

Neben Hochzeitsplänen teilte Phoebe im selben Interview in der "Today Show" auch traurige Nachrichten über ihre zukünftige Schwiegerfamilie, die mit den verheerenden Folgen der jüngsten Waldbrände in Los Angeles zusammenhängen. "Unsere Freunde und Familie sind betroffen, meine Schwiegereltern haben ihr Zuhause verloren", erklärte sie bestürzt. Sie und Cameron wohnen in Brentwood, wodurch ihr Haus verschont blieb.

Instagram / cameronfuller Phoebe Dynevor und ihr Verlobter Cameron Fuller

Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

