Kein Star über Nacht: Phoebe Dynevor kämpfte für den Erfolg

Phoebe Dynevor (29), bekannt aus der Erfolgsserie Bridgerton, spricht in einem Interview mit dem Magazin Porter über das turbulente Leben in Hollywood, ihre neuen Projekte und ihr Privatleben an der Seite ihres Verlobten Cameron Fuller (29). Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Daphne Bridgerton ihren großen Durchbruch feierte und durch die Netflix-Serie internationale Bekanntheit erlangte, zeigt sich dabei nachdenklich und reflektiert.

Im Gespräch erzählt Phoebe von ihrem Einstieg in die Filmbranche, der alles andere als ein Blitzstart war: "Ich denke, es ist wirklich wichtig, viele Absagen zu bekommen. Nur so fühlt man sich bereit für das Chaos", erklärt sie. Sie betont auch, dass viele Schauspieler oft jahrelang in der Branche arbeiten, bevor sie ihren Durchbruch erleben: "Es sei denn, du bist ein Kinderstar, und so etwas passiert über Nacht", reflektiert sie weiter. In Phoebes Familie seien viele in der Film- und Fernsehbranche tätig, was sie schon früh dazu inspirierte, selbst diesen Weg einzuschlagen. Aktuell arbeitet die Schauspielerin am Film "Famous", in dem sie an der Seite von Zac Efron (37) zu sehen ist. Besonders schwärmt sie dabei von der Musik und Mode der 90er-Jahre: "Ich trage diese Low-Rise-Jeans und verstehe jetzt, warum alle diese Schmetterlings-Tattoos hatten."

Abseits der Schauspielerei scheint Phoebe besonders das Leben in Los Angeles zu genießen. Mit Schauspieler und Produzent Cameron an ihrer Seite habe sie gelernt, einen besseren Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Früher habe sie sich selbst als Workaholic bezeichnet, doch mittlerweile habe sie eine neue Perspektive gewonnen: "Das Leben ist einfach zu wertvoll", erklärt sie nachdenklich. In diesem Kontext verrät sie auch ein weiteres persönliches Detail aus ihrem Leben in LA: "Es gibt jetzt dieses neue Lieblingsritual – die 17:30-Uhr-Tischreservierung", sagt sie mit einem Augenzwinkern und spielt damit auf die typische frühe Dinner-Kultur in ihrer Wahlheimat an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phoebe Dynevor, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

Anzeige Anzeige