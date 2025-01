Für neuen Film: Phoebe Dynevor beging echten Ladendiebstahl

Phoebe Dynevor (29) stellt für ihren neuen Film ihre Langfingrigkeit unter Beweis. In dem Spionagethriller "Inheritance" spielt die Bridgerton-Darstellerin die Rolle der Maya, die in eine internationale Verschwörung verwickelt wird und dabei um die ganze Welt reisen muss. Währenddessen lässt sie auch die eine oder andere Sonnenbrille mitgehen. Ein Clip, der Entertainment Weekly vorliegt, zeigt Phoebe, wie sie den Diebstahl wirklich begeht. In einem Geschäft probiert sie seelenruhig eine Brille aus und platziert sie daraufhin auf ihrem Kopf. Mit einem kurzen Blick auf die Angestellten verlässt sie den Laden – zusammen mit der Sonnenbrille!

Es hat einen Grund, warum die Diebstahlszene nicht wie in anderen Filmen inszeniert wurde. Der Streifen wurde nämlich mit einem nur zehnköpfigen Team und größtenteils ohne große Kulisse gedreht und setzt auf natürliche Bilder. Die Aufnahme aus dem Brillenladen stellt dabei keine Ausnahme dar und wurde mit einer Handykamera gefilmt, um kein Aufsehen zu erregen. "Ich erinnere mich, dass ich sehr nervös war und Angst hatte, dass sie denken würden, ich würde tatsächlich stehlen, aber damals wollten wir die echten Reaktionen der Angestellten. Es war sehr beängstigend", gestand Phoebe gegenüber dem Magazin. Neil Burger, der Regisseur des Films, gab allerdings Entwarnung und versicherte, dass die Brille nach dem Dreh wieder zurückgegeben wurde.

Im echten Leben geht es bei der 29-Jährigen weniger kriminell zu. Phoebe hatte im vergangenen Jahr dafür freudige Nachrichten zu verkünden: Sie und Cameron Fuller (29) haben sich verlobt! Das gab die "Fair Play"-Darstellerin laut E! News auf der Met Gala bekannt, bei der sie einen großen Diamantring zur Schau stellte. Obwohl beide als Schauspieler tätig sind, zeigen sie sich nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich und halten ihr Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit.

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Cameron Fuller, Schauspieler

