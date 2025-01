Phoebe Dynevor gibt ein Update zu ihrer "Bridgerton"-Rolle

Phoebe Dynevor (29) hat sich zu ihrer möglichen Rückkehr in die Erfolgsserie Bridgerton geäußert – und Fans müssen sich auf enttäuschende Nachrichten einstellen. In einem Interview während der Promotion ihres neuen Films "Inheritance" verriet die Schauspielerin, dass sie bisher nicht für die vierte Staffel der Netflix-Produktion angefragt wurde. "Die drehen gerade Staffel vier, und ich warte immer noch auf den Anruf", so Phoebe gegenüber The Direct. Die Dreharbeiten hatten bereits im September 2024 begonnen, wodurch ein kurzfristiges Auftauchen von Daphne in der kommenden Staffel unwahrscheinlich scheint.

Die Serie, die auf den Romanen von Julia Quinn basiert, widmet sich pro Staffel einzelnen Mitgliedern der Bridgerton-Familie und ihrer jeweiligen romantischen Geschichte. Während Phoebes Figur Daphne in der ersten Staffel zusammen mit Regé-Jean Page (36) als Simon Basset eine zentrale Rolle spielte, war sie in Staffel zwei nur noch sporadisch zu sehen und fehlte in Staffel drei komplett. Diese Entwicklung ist auch in den Büchern angelegt, wo Daphne nach der ersten Erzählung nur selten erwähnt wird. Fans der Figur hoffen dennoch, dass sie in späteren Staffeln ein Comeback feiern könnte, vor allem da die Rolle nicht endgültig abgeschlossen scheint.

Privat scheint Phoebe Dynevor trotz ihrer Abwesenheit bei "Bridgerton" weiterhin beruflich erfolgreich und glücklich zu sein. Während sie durch ihre Rolle der Daphne weltweite Bekanntheit erlangte, bleibt die Britin stets darum bemüht, ihre Schauspielkarriere vielseitig zu gestalten. Der Film "Inheritance" ist eines ihrer neuen Projekte und zeigt, dass sie sich auch abseits des Serien-Hypes behaupten möchte. In Interviews hat die Schauspielerin oft betont, wie sehr sie ihre Zeit am Set von "Bridgerton" genossen hat. Ihre jüngsten Aussagen, dass sie für eine Rückkehr bereit wäre, lassen ihre Fans zumindest etwas hoffen.

Getty Images Phoebe Dynevor bei den BAFTA Awards, 2024

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Met Gala 2024

