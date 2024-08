Großes Tabu-Thema: Das würde Katja Krasavice niemals zeigen

Katja Krasavice (27) hat vor der Öffentlichkeit gewöhnlich keine großen Geheimnisse. In einem Interview mit Bild verrät sie nun aber ihr absolutes Tabu-Thema. "Eigentlich gibt es bei mir gar keine Grenzen", offenbart sie und führt dann fort: "Ich zeige alles von mir, wie ich lebe, wie ich bin und mit Ups und Downs, aber meine Familie will ich da nicht mit hineinziehen." Auch in Zukunft wird die ehemalige DSDS-Jurorin ihre geliebte Mutter nicht mit in die Öffentlichkeit ziehen, da sie ihre Liebsten lieber für sich behalten möchte.

Doch es ist wohl nicht die einzige Sache, die die 27-Jährige für sich behalten möchte. "Ich muss ehrlich sagen, was mein Vermögen betrifft, untertreibe ich gern – weil es mir manchmal sehr unangenehm ist", offenbart sie im weiteren Gespräch. Ihr Reichtum wird auf ganze zehn Millionen Euro geschätzt. Trotzdem möchte die "Dicke Lippen"-Interpretin ihre Karriere noch nicht beenden und noch fleißig weiterarbeiten: "Ich habe ausgesorgt, ich bin glücklich, aber für mich ist es auch wichtig, noch weiterzuarbeiten für die Kinder meiner Kinder."

Für ihre freizügige Art ist die Sängerin bekannt – erst kürzlich teilte sie ein splitterfasernacktes Bild von sich in ihrer Instagram-Story. Vor dem Schnappschuss ist das OnlyFans-Model "vom Mittagsschlaf erwacht", wie sie passend dazu schrieb. Auch an Ostern dieses Jahres war sie beispielsweise lediglich in Unterwäsche bekleidet über den Potsdamer Platz in Berlin stolziert.

Katja Krasavice, Erotikmodel

Katja Krasavice im November 2023

