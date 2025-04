Bundeswehr: MontanaBlack sorgt auf FIBO für Menschenauflauf

Für die FIBO-Fitnessmesse ist MontanaBlack (37) extra nach Köln gefahren – unter anderem, um Bodybuilder Markus Rühl zu treffen. Seinen Gang über die Messe streamt Monte live bei Twitch – dabei deutlich zu sehen: Es versammelt sich eine Masse an begeisterten Fans um ihn herum. Der Content Creator bleibt aber entspannt, nicht zuletzt, weil er genügend Security dabei hat. Bei Markus angekommen, hat der ebenfalls schon vorgesorgt. An seinem Stand stehen Bundeswehrsoldaten, die für die Sicherheit der beiden sorgen sollen. Monte grüßt die Soldaten respektvoll und ist begeistert: "Die haben alle viel zu wenig Lob."

Tatsächlich steckt hinter der Aktion mit den Soldaten nicht nur der Sicherheitsaspekt. "Wir haben natürlich gesagt, wenn wir schon Security haben, dann organisieren wir die Bundeswehr halt mit, damit wir auch ein bisschen Werbung für die Jungs und Mädels machen, damit wir auch Nachwuchs organisieren für die Bundeswehr", erklärt Markus. Das sei ihm eine Herzensangelegenheit, er versuche immer, die Bundeswehr zu unterstützen. Monte muss dabei direkt an seine eigene, sehr kurze Bundeswehrzeit denken. Nach der Frage, ob er selbst beim Bund war, erzählt er: "Ich schneide die Story kurz an, ich wurde bei der Musterung verhaftet. Ich habe geklaut vor Ort. So, dann ist das rausgekommen, dann wurde ich direkt mitgenommen." Aus dem Soldaten Marcel Eris, wie Monte bürgerlich heißt, wurde also nichts.

Während Monte zusammen mit Markus über die FIBO spaziert, folgen ihnen jede Menge Schaulustige und Fans. Die Situation scheint aber geordnet zu sein – auch dank der Soldaten. Das sah für den 37-Jährigen nicht immer so aus. Weil er seit Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Streamern Deutschlands gehört, sind Auftritte in der Öffentlichkeit immer schwierig. Vor allem die Gamescom hat für Monte mittlerweile einen bitteren Beigeschmack. 2022 zog der Niedersachse eine Masse von mehreren tausend Fans hinter sich her, als er über die größte Videospielmesse der Welt schlenderte. Da niemand damit rechnete, war die Situation weitaus unentspannter als auf der FIBO. Für das Jahr darauf bekam Monte erst eine eigene Halle, ein Jahr darauf wurde ihm aber verboten, selbst über die Messe zu laufen. Als Konsequenz verzichtete er ganz darauf.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juli 2022

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

