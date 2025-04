Judas Priest trauert um die Schlagzeugerlegende Les Binks

Die Musikwelt trauert um Les Binks, den früheren Schlagzeuger der legendären Heavy-Metal-Band Judas Priest. Wie die Gruppe in einem Beitrag auf Instagram bekannt gibt, ist der Musiker im Alter von 73 Jahren verstorben. In einem emotionalen Statement erinnert die Band an Les' außergewöhnliches Können und seine Bedeutung für den Erfolg von Judas Priest. "Wir sind zutiefst traurig über das Ableben von Les und senden unsere Liebe an seine Familie, Freunde und Fans. Das gefeierte Schlagzeugspiel, das er geliefert hat, war erstklassig – es zeigt seine einzigartigen Techniken, seinen Stil und seine Präzision. Danke Les - deine Anerkennung wird weiterleben...", schreibt die Band.

Les Binks war zwischen 1977 und 1979 ein wichtiger Teil von Judas Priest und hinterließ in dieser Zeit durch sein Schlagzeugspiel einen bleibenden Eindruck im Hardrock und Heavy Metal. Während seiner Zeit in der Band spielte er auf den Alben "Stained Class", "Killing Machine" sowie einer Live-Platte und trug dazu bei, den legendären Sound der Gruppe zu prägen, der sie weltweit bekannt machte. Mit über 50 Millionen verkauften Alben gehört die 1969 in Birmingham gegründete Band zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Gruppen des Genres.

Les Binks hatte seine Leidenschaft für die Musik schon früh entdeckt. Bevor er 1977 Teil von Judas Priest wurde, erarbeitete er unter anderem mit Roger Glover gemeinsam ein Schlagzeugstück für das Album "The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast". Die Verbindung mit dem berühmten Musiker Roger führte Les letztendlich zu Judas Priest. Nach seinem Austritt aus der Band, in der er sich angeblich nie als offizielles Mitglied anerkannt gefühlt habe, blieb er dem britischen Hard Rock und Heavy Metal treu. 2022 wurde er als Mitglied von Judas Priest in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – bei der Zeremonie trat er das erste Mal nach 43 Jahren wieder gemeinsam mit der Band auf. Der gemeinsame Auftritt war Les' letzter Auftritt in der Öffentlichkeit.

Getty Images Ian Hill, K. K. Downing, Rob Halford, Scott Travis, Les Binks und Glenn Tipton im November 2022

Getty Images Les Binks, Judas-Priest-Star

