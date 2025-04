Lisa Marie Akkaya ist für Sohn Emilio jede Sekunde dankbar

Lisa Marie Akkaya (24) ist seit Oktober letzten Jahres glückliche Mama – und die Reality-TV-Bekanntheit genießt ihre Mutterrolle und das Leben mit ihrem Sohnemann in vollen Zügen! Das bringt sie nun noch mal in einer Antwort in ihrer Instagram-Story zum Ausdruck, nachdem sie von einem interessierten Follower gefragt wurde, ob sie es bereue, Mutter geworden zu sein. "Um Gottes willen, es ist das Aller-, Aller-, Allerschönste, was mir jemals hätte passieren können", fängt Lisa an, zu schwärmen und betont weiter: "Ich bin so dankbar, Emilio zu haben. Er ist wirklich das tollste, kleine Stinkebaby, das ich mir vorstellen kann."

Ebenso ehrlich erklärt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin, dass es als Mama nicht immer leicht sei. "Natürlich ist es manchmal echt herausfordernd und man kommt manchmal an seine Grenzen, aber bereuen tue ich es keine Sekunde", gibt Lisa zu verstehen. Der kleine Emilio gebe ihr "so viel Liebe und Kraft". Ihr ganzes Leben drehe sich nur noch um ihre kleine Familie – und das scheint wohl alles zu sein, was sich die 24-Jährige aktuell wünscht.

Seit rund fünf Monaten bereichert der Kleine nun schon das Leben von Lisa und Ehemann Furkan (24). "Emilio ist nur am Lachen. Er wacht morgens auf und lacht ganz laut", schwärmte das Paar im Interview mit Promiflash und plauderte weiter aus: "Er redet auch sehr, sehr viel, sofern man das schon reden nennen kann. Schlafen, brabbeln, lachen und das in Endlosschleife den ganzen Tag." Emilio komme ganz nach seinem Papa, meinte Lisa sicher – und das "nicht nur optisch".

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Anzeige Anzeige