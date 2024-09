Krise? Sidar Sahin und Jana Klein entfolgen sich im Netz

Gibt es da etwa Ärger im Paradies? Jana Klein und Sidar Sahin hatten sich im vergangenen Jahr bei Are You The One? kennengelernt und sind daraufhin zusammengekommen. In den vergangenen Monaten schien eigentlich alles gut zu laufen für das Reality-TV-Pärchen, doch jetzt sieht es aus, als würde es etwas Drama zwischen den beiden geben: Jana und Sidar folgen sich nicht mehr auf Instagram! Und auch alle gemeinsamen Pärchen-Pics sind von beiden Accounts verschwunden.

Schon während der berüchtigten Datingshow ging es für Jana und Sidar eher holprig zu. Die Blondine konnte sich nämlich wochenlang nicht zwischen ihm und einem weiteren Kandidaten entscheiden. Ryan Wöhrl schien auch das Herz der Influencerin erobert zu haben. Und obwohl sie gegenüber Promiflash damals beteuert hatte, Sidar sei ihre große Liebe, begab sie sich beim großen Wiedersehen nach dem Ende der Show in eine etwas heikle Situation. Wie Ryan verriet, hatte sie während ihrer Beziehung mit Sidar weiterhin Kontakt zu dem Automobilkaufmann. Das bejahte Jana offen. Angeblich soll sie ihm Signale gesendet haben, dass sie sich mit ihrem Liebsten sehr unsicher sei. Sie soll ihm außerdem gesagt haben: "Wenn es mit Sidar nicht klappt, kannst du dich ja noch mal bei mir melden." Dazu hatte sie jedoch keine Meinung.

Sollte es wirklich zwischen Sidar und Jana kriseln, würde das nicht für alle eine Überraschung sein. Im Netz zeigten sie sich bisher noch äußerst glücklich, haben im März sogar verkündet, dass sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind. Doch immer wieder machten sich negative Stimmen laut, die behaupteten, Sidar sei nur Janas zweite Wahl gewesen. Im Interview mit Promiflash hatte sie das allerdings vehement verneint. "Sidar war nie meine zweite Wahl, sondern wie man am Anfang der Staffel gesehen hat, immer die erste. Unsere Wege haben sich nur getrennt und dann wiedergefunden", hatte sie damals gesagt.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One?"-Kandidat

"Are You The One?", RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

