Antonia Hemmer verrät ihr Erfolgsrezept für straffen Körper

In den vergangenen Wochen hat Antonia Hemmer (24) an ihrem Körper gearbeitet und ihn erfolgreich optimieren können. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Form-Update und versetzte ihre Fans ins Staunen. Viele Social-Media-Nutzer wollen von der Reality-TV-Bekanntheit nun wissen, wie sie es geschafft hat, die Kilos zum Purzeln zu bringen. Ein entscheidender Faktor spiele laut Antionia ihre Personaltrainerin, die sie jede Woche mehrmals trainiert. "Aber auch neben ihr versuche ich mich einfach viel zu bewegen, gehe viele Schritte am Tag, Eislaufen oder bin anders aktiv", erklärt Antonia und merkt an: "In letzter Zeit habe ich auch wieder etwas mehr auf meine Ernährung geachtet."

Was Antonia an ihrer Ernährung umgestellt hat, möchte sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten. Vor allem auf Restaurantbesuche verzichtete die Make Love, Fake Love-Lady und aß unterwegs keine ungesunden Sachen mehr. "Ich denke, ein anderer entscheidender Teil ist auch, dass ich kein Fleisch mehr esse. Ich fühle mich dadurch nicht mehr so aufgebläht", berichtet sie weiter. Auch dem Alkohol schwor sie in der vergangenen Zeit ab, wodurch sich ihr Körper offenbar entgiftete und die Wassereinlagerungen zurückgingen. "Also alles in allem: Bewege dich, iss gesund und trink genug Wasser und dein Körper wird es dir danken", resümiert Antonia.

Mit einem Vorher-nachher-Vergleich ließ Antonia ihre Fans an ihrer körperlichen Veränderung teilhaben – erntete dafür aber nicht nur positive Kommentare! Einige User unterstellten der Influencerin, sie spanne ihren Bauch auf dem Nachher-Clip einfach nur an und ziehe ihn ein. In ihrer Story verteidigte sich Antonia und führte an, dass auch Bodybuilder auf der Bühne posen würden. Außerdem habe sie die Vorher-nachher-Aufnahme nicht aufgenommen, um ihre Fans zu beeindrucken, sondern rein aus privaten Zwecken.

Anzeige Anzeige

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Collage: Antonia Hemmer, Realitystar

Anzeige Anzeige