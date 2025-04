Passt sie nicht zu Tommy? Paulina Ljubas weint wegen Kritik

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) treten in der diesjährigen #CoupleChallenge-Staffel gemeinsam als Paar an. Das Besondere: Auch Tommys Ex-Partnerin Sandra Sicora (32) wagt in diesem Jahr die TV-Herausforderung. Nach anfänglichen Streitereien hat die ungewöhnliche Dreierkonstellation Frieden geschlossen. Doch die Situation setzt vor allem Paulina immer noch zu. Auf Social Media wurde sie in der Vergangenheit oft mit Sandra verglichen. Kritische Stimmen fanden, dass Sandra viel besser zu dem französischen Schwimmer passe. Paulina hat Angst, dass nach der "#CoupleChallenge"-Ausstrahlung dasselbe passiert. "Ich fühle mich so unter Druck gesetzt", gesteht sie in Folge sechs der Show unter Tränen.

Die Influencerin gibt zu, dass solche Kommentare sie verunsichern. "Ich habe innerlich ein bisschen Angst, dass ich nicht so eine gute Partnerin für Tommy bin, wie [Sandra] das vielleicht war und dass die Leute das wieder sagen", zweifelt Paulina an sich. Verzweifelt wünscht sie sich, dass die Vergleiche zwischen den beiden Frauen endlich aufhören würden. Ihr Freund Tommy steht ihr bei. "Bebe, du bist die beste Partnerin, die man haben kann", versichert er seiner Liebsten und betont, dass er sich noch nie so gut mit jemandem wie mit ihr gefühlt habe.

Auch für Tommy schien die Situation, mit seiner Partnerin und Ex-Partnerin in einer Show zu sein, nicht immer leicht. In Folge fünf kam es sogar zu einer unangenehmen Verwechslung. Mitten im Gespräch nannte er Sandra versehentlich "Bebe" – den Namen, den er eigentlich für seine jetzige Partnerin Paulina verwendet. Diese sieht das Missverständnis jedoch mit Gelassenheit. "Ich glaube, so was kann im Eifer des Gefechts echt jedem mal passieren. Namen zu verwechseln ist menschlich – gerade, wenn man aufgeregt ist und einfach im Flow spricht", betonte sie vor wenigen Tagen auf Instagram.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Tommy, Sandra, Tobi und Dilara

