Olly Murs und seine Amelia sind erstmals Eltern geworden!

Endlich können sie ihren Nachwuchs in den Armen halten! Olly Murs (39) und seine Frau Amelia könnten wohl nicht glücklicher sein: Ihr erstes Kind hat das Licht der Welt erblickt. Der Musiker gibt dies nun mit einem süßen Foto auf Instagram bekannt. "Unser Mini-Murs ist da", verkündet der "Troublemaker"-Interpret unter dem Schnappschuss, der ihn und seine Frau beim Verlassen des Krankenhauses zeigt. Der stolze Papa hält dabei die Babyschale in der Hand. Auch den Namen wollen die frischgebackenen Eltern ihren Fans nicht vorenthalten. Überglücklich schreibt der Brite: "Madison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!"

Freunde, Bekannte und Fans freuen sich sehr für den 39-Jährigen und seine Liebste. "Herzlichen Glückwunsch an zwei der nettesten Menschen, die ich kenne" und "Du bist ein Mädchen-Papa, herzlichen Glückwunsch euch beiden!" lauten nur zwei Kommentare unter ihrem Krankenhausfoto. Auch der Name ihrer Tochter scheint gut anzukommen. So schreibt ein User begeistert: "Madison Murs. Ich liebe es einfach! Herzlichen Glückwunsch an euch beide und eure Familien. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie tolle Eltern ihr werdet!"

Olly und Amelia sind bereits seit 2019 ein Paar. Im Rahmen einer großen Hochzeit im Festivalstil gaben sich der Sänger und seine Partnerin im Juli vergangenen Jahres das Jawort. Es gab dort unter anderem einen McDonald's-Foodtruck, ein Riesenrad und ein Karussell. Ein paar Monate nach ihrer Trauung – im Dezember 2023 – berichteten sie dann voller Freude, dass sie ihr erstes Kind erwarten.

Instagram / ollymurs Olly Murs, mit seiner Frau und seiner Tochter

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Dezember 2023

