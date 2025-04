Wechselt Thomas Müller nach seinem Bayern-Aus in die USA?

Thomas Müller (35) teilte kürzlich eine schlechte Nachricht mit seinen Fans. Der Fußballprofi wird ab der kommenden Saison nicht mehr für den FC Bayern München spielen. Laut Bild-Informationen steht er dafür aber im Fokus der amerikanischen Major League Soccer. Es heißt, der Kicker sei bei einem kürzlichen Meeting der Klub-Bosse in Chicago zum Top-Transferziel der Liga erklärt worden. Besonders der Los Angeles FC, ein Kooperationspartner des FC Bayern, soll sich wohl Hoffnungen auf ihn machen. Darüber hinaus sollen aber auch die MLS-Klubs aus San Diego und Cincinnati großes Interesse an dem deutschen Weltmeister haben.

Es sind aber nicht nur die Vereine der USA, die Thomas in ihren Reihen begrüßen wollen. Er soll nach Bekanntwerden seines Bayern-Aus' eine Vielzahl an Anfragen bekommen haben – und zwar aus der englischen Premier League, der Türkei sowie von zwei Klubs der höchsten Fußballliga in Italien, der Serie A. Berichten zufolge wolle unter anderem die AC Florenz den 35-Jährigen ins Team holen, nachdem in der Vergangenheit bereits Bayern-Stürmer Mario Gomez (39) dorthin gewechselt war. Bezüglich einer Entscheidung werden sich Fußballfans aber noch ein wenig gedulden müssen. "Ich konzentriere mich aktuell nur auf die anstehenden Aufgaben dieser Saison", betont der Sportler.

Thomas' Abschied vom FC Bayern München wurde Anfang dieses Monats bekannt. In einem Statement auf Instagram erklärte er, dass seine Zeit bei dem Verein nach 25 Jahren vorbei ist. "Servus Bayern-Fans, nachdem zuletzt viel über meine Person spekuliert wurde, möchte ich mit diesem Brief an euch die Gelegenheit nutzen, für Klarheit zu sorgen", fing er die Stellungnahme an und führte weiter aus: "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige Anzeige