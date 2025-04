Friedensangebot? Meghan schickte König Charles Geschenkbox

Herzogin Meghan (43) hat offenbar versucht, die angespannte Beziehung zur britischen Königsfamilie zu verbessern. Wie US-Medien berichten, ließ sie König Charles III. (76) eine Geschenkbox ihres neuen Lifestyle-Labels "As Ever" zukommen. Darin seien unter anderem ihre beliebten Produkte wie das umstrittene Himbeermus, Honig und Teemischungen enthalten gewesen. Wie der Royal-Korrespondent Neil Sean im Interview mit Fox News Digital erklärte, wurde die Box direkt an Clarence House, die Residenz des britischen Königs, geliefert.

Meghans neues Lifestyle-Label "As Ever", das Anfang des Monats in den USA startete, sorgte bereits kurz nach Verkaufsstart für Aufsehen. Trotz gemischter Kritiken, die zum Teil den hohen Preis ihrer Produkte bemängelten, waren sämtliche Artikel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Dass Meghan ihrem Schwiegervater eine Geschenkbox zukommen ließ, interpretiert der Royal-Experte Ian Pelham Turner gegenüber der Daily Mail als Versuch, "Brücken zu bauen". Sie wolle den Riss zwischen ihr, Prinz Harry (40) und der Familie kitten, der seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 besteht.

Meghan und Charles galten einst als eng verbunden, insbesondere zu Beginn ihrer Ehe mit Harry. Als ihr eigener Vater die Teilnahme an der Hochzeit im Jahr 2018 absagte, war es Charles, der Meghan zum Altar führte. Zudem war er es, der sie mit royalen und historischen Thematiken vertraut machte und sie in die Familie integrierte. Doch das berühmte Oprah-Interview aus dem Jahr 2021, in dem die Sussexes schwere Vorwürfe gegen die Monarchie erhoben, belastete dieses Band erheblich. Ob und wie Charles auf Meghans freundliche Geste reagiert, ist unklar. Beobachter sehen in der Aktion jedoch ein Zeichen dafür, dass Meghan zumindest an einer Annäherung interessiert ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Mai 2018

Anzeige Anzeige