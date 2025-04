Kader Loth sucht vergeblich Realitystars für Beautysalon

Kader Loth (52), bekannt aus unzähligen Reality-TV-Formaten, hat vor wenigen Monaten ihren eigenen Beautysalon eröffnet und sucht seither händeringend nach Personal. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, dass die Suche nach wie vor mehr als schleppend laufe – insbesondere, was ihre Wunschkandidaten angeht: Am liebsten würde die gebürtige Westberlinerin in ihrem Salon nämlich Kolleginnen und Kollegen aus der Reality-Branche ausbilden und einlernen. Dafür habe sie sogar ein extra Budget beiseitegelegt, wo es jedoch bis heute unangetastet auf seinen Einsatz warte. "Keiner meldet sich bei mir, weil die alle von einer großen Karriere träumen", empörte sich Kader und fügte entschieden hinzu: "Hochmut kommt vor dem Fall."

Mit dem ausbleibenden Interesse an ihrer Jobausschreibung hatte die Reality-Bekanntheit offenbar nicht gerechnet. "Wovon leben die denn alle?", fragte sich Kader und ergänzte: "Ich kenne die Auftragslage und die ist nicht immer gut. Es ist auch nicht jeder so gefragt und gut gebucht." In einem früheren Gespräch mit Promiflash hatte die Beauty-Expertin bereits eingeräumt, dass sie ihre Rolle als Inhaberin eines Salons möglicherweise unterschätzt habe: Obwohl sich Kader anfänglich eher als Investorin im Hintergrund aufhalten wollte, steht sie aufgrund des Personalmangels inzwischen jeden Tag selbst in ihrem Laden, um bei ihrer Kundschaft Hand anzulegen. Vielleicht wird sie auch deshalb nicht müde, zu betonen: "Ich bin ernsthaft daran interessiert, Leute zu fördern, die in der Reality-Welt unterwegs sind. Wer meine Hilfe braucht – ich bin da."

Kader stürmte in den frühen 2000ern als Model und Reality-TV-Phänomen die deutsche Promi-Szene, nachdem sie 1998 vom Männermagazin Penthouse zum "Pet of the Year" gekürt wurde. Ihren ersten richtig großen Coup landete sie 2004 in der fünften Staffel Big Brother, wo sie nicht nur für ihre Kurven, sondern vor allem durch ihren lauten, oft provokanten Auftritt bekannt wurde. Schnell avancierte sie zur Trash-TV-Ikone, die in keiner Reality-Show mehr fehlen durfte – sei es das Dschungelcamp, Kampf der Realitystars, Das Sommerhaus der Stars oder zuletzt das Amazon-Format The 50 – wo Kader aufschlägt, sorgt sie für Gesprächsstoff.

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

RTL Sarah Knappik, Kader Loth und Georgina Fleur, Dschungelcamp-Kandidaten 2024

