Katie Price wegen Werbung für "Heilmittel" in der Kritik

Katie Price (46) sorgt wieder für Schlagzeilen: Der Reality-TV-Star warb öffentlich für ein CBD-Produkt und sieht sich nun mit scharfer Kritik konfrontiert. In einem Post auf X teilte Katie die Geschichte des Boxers Anthony Fowler, der behauptet, die Beschwerden seiner an einem Tumor leidenden Tochter mit CBD gelindert zu haben. Gleichzeitig bewarb sie dessen Marke Supreme CBD und fügte einen Rabattcode hinzu, von dem sie finanziell profitiert. Die Reaktionen fielen heftig aus, zahlreiche Social-Media-Nutzer warfen ihr unverantwortliches und gefährliches Verhalten vor: "Es ist ein großer Betrug", heißt es in den Kommentaren.

Katie ließ sich von der Kritik jedoch nicht beirren und verteidigte das Öl später in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Hier erklärte sie, dass sie selbst regelmäßig CBD nehme und es ihr bei Schlafproblemen hervorragend helfe: "Ich habe die beste Nachtruhe, seit ich es benutze." Auf die Vorwürfe reagierte sie gelassen und wies darauf hin, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen mit dem Produkt machen würden. Gleichzeitig distanzierte sie sich von Vorwürfen, sie unterstütze unbelegte medizinische Behauptungen: "Alles, was ihr mir sagt, solltet ihr einfach an den Hersteller weiterleiten", so Katie. Ihre Aussagen fallen in eine Debatte, die durch Anthony Fowlers Behauptungen angeheizt wurde. Dieser hatte erklärt, auf Chemotherapie für seine Tochter verzichtet zu haben. Stattdessen soll seiner Tochter das CBD-Öl bei ihrer Heilung geholfen haben.

Katie Price ist keine Unbekannte, wenn es um umstrittene Geschäftsmodelle geht. Ihre Karriere begann sie als Model, bevor sie mit Reality-Doku-Formaten bekannt wurde. Heute versucht sie sich als Unternehmerin und Influencerin. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihren Posts polarisiert. Trotz gelobter Erfolge berührt die CBD-Debatte ein sensibles Thema – vor allem, da die wissenschaftliche Beweislage den Nutzen von CBD bei ernsteren Erkrankungen wie Krebs nicht bestätigt. Katie bleibt jedoch überzeugt, dass das Produkt ihr Leben positiv beeinflusst, und betonte, es sei sicher und nicht gefährlich: "Die Leute waren skeptisch, jetzt wissen wir alle, es ist harmlos", sagte sie in einer ihrer jüngsten Videobotschaften.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

