Liam Paynes Familie erfuhr durch Social Media von seinem Tod

Der Sänger Liam Payne (✝31) starb am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Ein halbes Jahr nach der Tragödie hat sein Cousin Ross Harris in einem emotionalen Instagram-Post offengelegt, wie die Familie von dem Todesfall erfuhr: Die ersten Informationen erreichten sie über Social Media. Auf der Plattform X sei die Hiobsbotschaft zuerst aufgetaucht. "Innerhalb von 30 Minuten war die Nachricht dann auf allen großen News-Portalen, noch bevor irgendjemand aus der Familie informiert werden konnte", schildert Ross.

Ross erinnert sich, dass er seine Cousine Ruth, Liams Schwester, per SMS über das Unglück informieren musste, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon wusste. In seinem Post erklärt er, wie sehr die Tragödie und die Art, wie sie öffentlich gemacht wurde, die Familie belastet haben: "Das Medienspektakel und die Gerüchte in den sozialen Netzwerken sind ein Grund dafür, dass ich mich bislang nicht geäußert habe. Es ein Albtraum für unsere Familie und die, die ihm am nächsten standen." Ross deutet außerdem an, dass die Umstände von Liams Tod vermeidbar gewesen seien und er hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht komme.

Liam erreichte als Mitglied von One Direction weltweiten Ruhm. Nach der Trennung der Band 2016 startete er eine Solokarriere und brachte 2019 sein Debütalbum heraus. Hinter den Kulissen kämpfte er jedoch mit den Schattenseiten des Ruhmes und persönlichen Herausforderungen. So sprach Liam offen über seine Probleme mit Alkohol und verbrachte 2023 einige Zeit in einer Entzugsklinik. Ein toxikologischer Bericht nach seinem Ableben zeigte Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtiger Antidepressiva in seinem Blut.

Liam Payne, Sänger

Liam Payne, Musiker