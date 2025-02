Enthüllt: So viel Alkohol hatte Liam Payne vor Tod im Blut

Liam Payne (✝31), ehemaliger One Direction-Star, ist am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires tragisch ums Leben gekommen. Der Sänger stürzte vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Neue Details der toxikologischen Untersuchung ergaben, dass Liam zum Zeitpunkt seines Todes unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Wie unter anderem People berichtet, lag sein Blutalkoholgehalt bei 2,7 Promille. Das kann laut Experten zu Desorientierung und Verwirrung führen. Zusätzlich wurden Spuren von Kokain, Ketamin und Antidepressiva in seinem System nachgewiesen. Berichte weisen darauf hin, dass er allein war und nicht bewusst oder freiwillig gehandelt haben soll.

Die Ermittlungen haben bereits kurz nach seinem Tod ergeben, dass Liam unmittelbar vor seinem Sturz in einem stark beeinträchtigten Zustand war. Berichten zufolge soll er in seinem Hotelzimmer und auch in der Lobby des Hotels randaliert und Möbel zerstört haben, bevor er verunglückte. Mitarbeiter des Hotels hatten zuvor die Polizei alarmiert, da sie um seine Sicherheit fürchteten. Es wurden zudem fünf Personen in Zusammenhang mit seinem Tod festgenommen, darunter Hotelangestellte und mutmaßliche Drogendealer. Zwei von ihnen befinden sich weiterhin in Haft, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Drei der beschuldigten Verantwortlichen wurden mittlerweile von den Vorwürfen entlastet.

Liam Payne, der 2010 durch die Boyband One Direction weltberühmt wurde, hatte in der Vergangenheit offen über seine Kämpfe mit Suchtproblemen gesprochen. In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2023 berichtete er von einem erfolgreichen 100-tägigen Entzug und einem sechsmonatigen Verzicht auf Alkohol. Trotz seiner Karriere als Pop-Idol und Schauspieler kämpfte Liam privat mit zahlreichen Herausforderungen, die ihn mehrfach an den Rand des Zusammenbruchs brachten. Sein plötzlicher Tod hinterlässt nicht nur seine Fans, sondern auch seine Familie, seine Partnerin Kate Cassidy und seinen Sohn in tiefer Trauer.

TheRealSPW / MEGA Liam Payne, Musiker

Getty Images Liam Payne, Juli 2021

