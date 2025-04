Nächste Premiere: Neues "Temptation Island"-Paar rückt nach

Es ist eine Premiere bei Temptation Island: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show rückt ein neues Paar nach. Nathalie und Patrick, beide 26 Jahre alt, ursprünglich aus Düsseldorf und mittlerweile in Marbella lebend, stellen sich dem Treuetest der RTL-Show. Nach dem unerwarteten Abbruch von Kevin und Danka in der letzten Folge bekommen Nathalie und Patrick nun eine einmalige Chance, ihre Beziehung vor den Kameras auf die Probe zu stellen. Patricks Einzug in die Männervilla sorgt bei den Verführerinnen für Begeisterung. "Er ist ein Leckerbissen", schwärmt eine der Ladys. Auch die männlichen Verführer sind von Nathalie hin und weg. "Ich hatte einen Wow-Effekt", gesteht einer der Single-Männer.

Bei den anderen vergebenen Frauen löst Nathalie jedoch schnell Skepsis aus. Bei ihrem Einzug fokussiert sie sich vor allem auf die männlichen Verführer – sehr zur Verwunderung ihrer Mitstreiterinnen. "Sie hat gar kein Interesse irgendwie an uns", stellt die Kandidatin Hillary überrascht fest. Und auch Saskia stimmt ihr im Einzelinterview zu: "Also, ich glaube, die Nathalie muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Sie ist schon sehr rangegangen in den ersten Minuten und hat ihren Fokus auf jeden Fall auf den Single-Männern und weniger auf uns." Auch bei der Party am Abend lässt Nathalie es krachen und lässt sich von gleich zwei Männern gleichzeitig antanzen. "Sie ist noch nicht mal 24 Stunden hier und ich war echt schockiert, was sie da schon zugelassen hat", meint einer der Verführer.

Patrick und Nathalie, die seit 2020 ein Paar sind, haben offenbar klare Gründe für ihre Teilnahme: Das TV-Experiment soll ein letzter Test für die Beziehung sein, bevor die beiden über Heiraten und Kinder nachdenken. Doch ihre Dynamik könnte dabei auf eine harte Probe gestellt werden, denn Unterschiede in der Art und Weise, wie sie mit Gefühlen umgehen, scheinen bereits jetzt eine Herausforderung zu sein: Während Nathalie Probleme hat, Emotionen zu zeigen, wünscht sich Patrick mehr Wertschätzung.

Instagram / sassy_2709 Saskia von "Temptation Island"

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

