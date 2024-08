Zusammenbruch: Marc Terenzi ließ sich in Klinik einweisen

Beunruhigende Nachrichten von Marc Terenzi (46): Wie seine beste Freundin Mandy gegenüber Bild verrät, soll sich der Sänger derzeit in einer Klinik befinden. Wie das Magazin berichtet, sei er am Freitag zusammengebrochen und habe daraufhin seine Vertraute angerufen und sie gebeten: "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr." Dann soll er sich selbst in eine Berliner Klinik eingewiesen haben, in der er nun stationär behandelt wird. Unter anderem unterziehe er sich dort einer Traumatherapie.

Marcs Freundin äußert gegenüber dem Blatt die Vermutung, dass seine "toxische Beziehung" zu Verena Kerth (43) der Auslöser für den Zusammenbruch des Musikers sei. Ihre Trennung machten die TV-Bekanntheiten Ende Juli öffentlich. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr", erklärt sie und fügt hinzu: "Dieses Gefühl versucht er zu betäuben. Allein schafft er es nicht, aus seinem dunklen Loch herauszukommen."

Mit ihrer Beziehung landeten die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten immer wieder in den Schlagzeilen: Unter anderem sollen sie im Mai 2023 in einem Hamburger Hotel aufeinander losgegangen sein, weshalb beide wegen Körperverletzung angezeigt wurden. Das Verfahren gegen Verena wurde laut Bild jedoch eingestellt, da es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen die Moderatorin gebe. Für Marc sah das allerdings ganz anders aus: Nachdem ihn mehrere Augenzeugen belastet hatten, sei man sich mittlerweile sicher, dass er auf seine Verflossene losging.

Marc Terenzi und Verena Kerth, Filmfestspiele Cannes 2023

Marc Terenzi, Sänger

