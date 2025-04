Dieses "Sommerhaus der Normalos"-Pärchen hatte Sex im Haus

Sam Dylan (34) hatte in seinem Live-Programm "Iconic Drama" jetzt einige Teilnehmer vom Sommerhaus der Normalos zu Gast. Und die plaudern in der Runde direkt ein pikantes Detail aus. Ein Pärchen gönnte sich nämlich ein heißes Techtelmechtel in der Promi-WG. "Lisa und Marcel haben sich einmal in der Dusche vergnügt und im Bett", verrät Kandidatin Vanessa. Unmittelbare Zeugen des Vorfalls waren aber Lucia und Mark, denn die beiden lagen im Bett nebenan. Störende Geräusche gab es aber keine: "Da kam ja nichts." Die Zuschauer bekamen die Bettgeschichte der beiden ebenfalls nicht zu Gesicht, denn sie fiel offenbar dem Schnitt zum Opfer – den Moment in der Dusche hingegen konnte man erahnen.

Immerhin scheinen Lisa und Marcel ordentlich Energie aus ihrer Session gezogen zu haben, denn sie schafften es im Sommerhaus bis ins Finale. Da mussten sie sich aber gegen ihre Kontrahenten Sophie und Hendrik geschlagen geben. Die beiden hatten im alles entscheidenden Spiel deutlich die Nase vorn und erreichten den Buzzer als Erstes. Die Zuschauer waren mit den Gewinnern allerdings zufrieden – Lisa und Marcel gönnten sie den Sieg nicht so recht. Auf dem Instagram-Account der Show meinte nicht nur ein User: "Zum Glück haben Sophie und Hendrik gewonnen, obwohl ich die beiden auch nicht mag. Alles besser als Lisa und ihr Dackel..."

"Das Sommerhaus der Normalos" lief in diesem Jahr zum ersten Mal und stellt den ersten Ableger des Erfolgsformats Das Sommerhaus der Stars dar. Dem Sender RTL scheint damit ein echter Glücksgriff gelungen zu sein, denn das Publikum fieberte begeistert mit den Normalos mit. Allerdings blieben auch die Nicht-Promis nach dem Ende der Show nicht vom berühmt-berüchtigten Sommerhaus-Fluch verschont. Kurz nach der Ausstrahlung gab Vanessa bekannt, sich von ihrem Freund Richard getrennt zu haben. Bei den Gewinnern Sophie und Hendrik lief es derweil ein wenig besser: Die beiden haben sich mittlerweile verlobt.

RTL Marcel und Lisa, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / sophiewelack_ Hendrik und Sophie von "Das Sommerhaus der Normalos", 2025

