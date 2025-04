"Sommerhaus der Normalos"-Sophie und Hendrik sind verlobt

Süße Neuigkeiten von den Das Sommerhaus der Normalos-Stars Sophie Welack und Hendrik Sünder: Die beiden Reality-TV-Neulinge haben sich verlobt. Das verrät die medizinische Fachangestellte jetzt auf Instagram. Zu einem romantischen Kussfoto mit Hendrik schreibt Sophie: "Hendrik und ich haben uns nach den Dreharbeiten zum Sommerhaus der Normalos im letzten Jahr verlobt. Diese intensive Zeit hat uns noch näher zusammengebracht – wir sind als Team gewachsen, haben gelacht, gestritten, uns gefunden und noch mehr lieben gelernt."

Nach der aufregenden Zeit blicken die beiden jetzt voller Vorfreude auf gemeinsame Zeit, die vor ihnen liegt. "Die Reise hat gerade erst begonnen – und ich könnte mir keinen besseren Menschen an meiner Seite vorstellen", schwärmt die Blondine. Die Fans reagieren entzückt auf die schönen News und freuen sich mit dem Paar. "So ein Traumpaar. Glückwunsch euch zwei" oder "Ihr passt super zusammen und seid ein tolles Team", lauten zwei begeisterte Stimmen.

Sieht man die beiden vielleicht schon bald als Ehepaar in weiteren Realityshows? Ende März verrieten Hendrik und Sophie nämlich gegenüber "Blitzlichtgewitter", dass sie eine Teilnahme an der Datingshow Temptation Island nicht ausschließen. Allerdings ist sich der gelernte Klempner nicht sicher, ob er den Treuetest bestehen würde. "Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich zwei Wochen nur mit hübschen Frauen unterwegs bin, die mich den ganzen Tag begehren", gab Hendrik offen zu.

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünder, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Die Paare beim "Sommerhaus der Normalos"

