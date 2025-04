Ex-Mitarbeiter von Harry und Meghan arbeitet nun für William

Jason Knauf, ein ehemaliger enger Berater von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), wurde von Prinz William (42) zum neuen CEO des "The Earthshot Prize" ernannt. Diese Entscheidung dürfte einige Fans des britischen Königshauses überraschen: Jason hatte in der Vergangenheit mit Vorwürfen gegen Meghan Schlagzeilen gemacht – er behauptete, sie habe Mitarbeiter des Königshauses gemobbt. Meghan bestritt diese Anschuldigungen vehement und bezeichnete sie als "kalkulierte Verleumdungskampagne". Jason, der zuvor als Kommunikationssekretär für die Sussexes tätig war, übernimmt jetzt laut dem People Magazine die Position von Hannah Jones, die nach vier erfolgreichen Jahren und dem Aufbau der Initiative zurücktritt.

"The Earthshot Prize" ist eine der bekanntesten Umweltinitiativen von Prinz William und prämiert jährlich innovative Lösungen zur Rettung des Planeten. Jason spielte bereits in der Vergangenheit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieser prestigeträchtigen Kampagne, die im Jahr 2020 ins Leben gerufen wurde. In einer Erklärung lobte William die Arbeit von Hannah und zeigte sich zuversichtlich, dass Jason die Organisation in eine erfolgreiche Zukunft führen werde: "Ich freue mich darauf, mit Jason zusammenzuarbeiten und die nächsten fünf Jahre für den Earthshot Prize und darüber hinaus zu gestalten." Jason selbst erklärte, er sei "geehrt", diese neue Aufgabe zu übernehmen.

Jason hatte zuletzt mit einer seltenen öffentlichen Stellungnahme für Aufsehen gesorgt, in der er nicht nur auf die Vorwürfe gegen Meghan einging, sondern auch von seiner engen Zusammenarbeit mit William und Harry berichtete. Über William äußerte er sich positiv, als er dessen empathischen Umgang mit den Krebserkrankungen von Kate (43) und König Charles (76) im letzten Jahr hervorhob: "Das war der Tiefpunkt für William. Es war herzzerreißend, ihn so zu sehen." Zudem betonte Jason in seinem Statement, wie sehr er es bedauere, dass die große emotionale Distanz zwischen William und Harry weiterhin bestehe. Ob seine Ernennung nun helfen wird, die Risse in der brüderlichen Beziehung zu kitten, oder ob sie die Gräben eher noch vertieft, wird sich zeigen.

Jason Knauf, ehemaliger Pressesprecher von Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

