Serkan-Seitensprung: Eva Benetatou bekommt üblen Shitstorm

Evanthia Benetatou (33) hat vor Kurzem öffentlich gemacht, dass es im vergangenen Jahr zu einem einmaligen intimen Moment zwischen ihr und Serkan Yavuz (32) gekommen sei – zu einem Zeitpunkt, als dieser noch mit seiner Frau Samira Yavuz (31) verheiratet war. Seit ihrer überraschenden Beichte sieht sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin einer Welle aus Hass und Kritik ausgesetzt. Vor allem in den sozialen Medien häufen sich negative Kommentare, die ihr moralisches Verhalten infrage stellen. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram schreibt ein Nutzer: "Krass! Wie kann man so etwas nur tun? Weil man sich nicht mehr sichtbar gefühlt hat? Wow, krass, dafür zerstört man eine Familie? Und fügt einer anderen Frau so viel Schmerz zu? Karma regelt das schon."

Auch andere bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt beteiligen sich an den Diskussionen rund um den Seitensprung. Elena Miras (32) schreibt unter den gleichen Beitrag: "Einfach nur wow! Wissend, dass eine Familie darunter leiden wird. Wissend, dass die Kinder das mitbekommen, so traurig, wirklich." Christina Grass (36) äußert sich noch deutlicher: "Bei sowas gibt es für mich keine Entschuldigung, davon kann Samira sich auch nichts kaufen."

Evanthia Benetatou hat ihre Sicht auf die Dinge wenige Tage zuvor in einem ausführlichen Instagram-Statement geschildert. Die alleinerziehende Mutter gab an, dass die Situation in einer Nacht an ihrem Geburtstag eskalierte, während sie sich emotional überfordert und verletzt gefühlt habe. Gleichzeitig betonte sie, dass es sich nicht um eine geplante Affäre, sondern um einen einmaligen, unüberlegten Moment handelte. Dennoch entschuldigte sich Eva aufrichtig bei Samira und machte deutlich, dass sie es zutiefst bedauere, dass die Beziehung durch diesen Abend belastet wurde. Mit ihrem Statement wollte sie allerdings auch klarstellen, dass die Verantwortung für das Beziehungs-Aus nicht allein bei ihr liege.

Getty Images Eva Benetatou im Dezember 2022

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

