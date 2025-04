Schlechter Zustand: Harvey Weinstein kommt in andere Klinik

Harvey Weinsteins (73) Gesundheitszustand erlaubt es ihm nun, das Gefängnis auf Rikers Island zu verlassen und in eine Klinik zu kommen. Der in Ungnade gefallene ehemalige Filmproduzent sieht sich aktuell der Neuverhandlung seines Falles von mehrfachen sexuellem Missbrauch gegenüber. Doch schon länger macht ihm seine Gesundheit zu schaffen. Wie TMZ berichtet, stimmte das Gericht jetzt einer Einweisung ins Krankenhaus zu. Diese hatten Harveys Anwälte zuvor beantragt. Bis zur nächsten Anhörung am 24. April soll er erst einmal in ärztlicher Betreuung bleiben. Der einstige Hollywood-Mogul soll unter anderem an Krebs, Diabetes, Herzproblemen, Bluthochdruck und chronischen Rückenschmerzen leiden.

Die Erlaubnis, das Gefängnis für das Krankenhaus zu verlassen, kommt für Harvey einem kleinen Sieg gleich. Denn in den vergangenen Monaten prangerte er die Zustände in der Haftanstalt immer wieder an. Die mangelhafte Hygiene und medizinische Versorgung sollen einige seiner Erkrankungen bedingen. Im November 2024 reichte der 73-Jährige deshalb Klage ein. "Harvey Weinstein hat erheblich unter den beklagenswerten Bedingungen auf Rikers Island gelitten. Als ich ihn das letzte Mal besucht habe, fand ich Blutspritzer auf seiner Gefängniskleidung, möglicherweise von Infusionen, Kleidung, die seit Wochen nicht gewaschen wurde, und er hatte nicht einmal saubere Unterwäsche bekommen", offenbarte sein Anwalt dem Portal.

Harvey wurde 2020 zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Sein Fall gilt als einer der ersten Prozesse der weltweiten #MeToo-Bewegung. Zahlreiche Frauen, darunter auch Hollywood-Schauspielerinnen, warfen dem US-Amerikaner sexuelle Belästigung und sogar Vergewaltigung vor. Doch wegen Fehlern in der Verhandlungsführung wurde das Urteil 2022 aufgehoben – am vergangenen Dienstag begann die Neuverhandlung. Diesmal wurde die Anklage allerdings um eine neue erweitert: Eine unbekannte Frau wirft Harvey vor, sie 2006 zum Oralsex gezwungen zu haben. Der Produzent hinter Filmen wie "Gangs of New York" oder Der Herr der Ringe weist aber nach wie vor alle Anschuldigungen von sich und beteuert, alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung in Manhattan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020