Harvey Weinstein kämpft im Gefängnis mit seiner Gesundheit

Harvey Weinstein (73) kämpft im Gefängnis mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen, die sich laut seiner Sprecherin Juda Engelmayer immer weiter verschärfen. Der ehemalige Filmproduzent, der derzeit im berüchtigten Rikers Island in New York einsitzt, leidet unter massiver Gewichtszunahme, einer schweren Zungenentzündung und unregelmäßigem Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. "Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide", erklärte Juda gegenüber TMZ. Innerhalb der vergangenen Monate hat Harvey über elf Kilogramm zugenommen, davon allein acht im März. Hinzu kommen Herzprobleme, Diabetes und Schwierigkeiten bei der Mobilität. Laut Berichten musste er erneut in das Bellevue Hospital eingeliefert werden, um seine akuten Beschwerden zu behandeln.

Bereits in den vergangenen Jahren war der 73-Jährige wegen zahlreicher Erkrankungen wiederholt in medizinischer Obhut. Neben seiner Leukämie-Diagnose im vergangenen Jahr erlitt Harvey eine doppelte Lungenentzündung, durchlief eine Herzoperation und erkrankte an COVID-19. Seine Anwältin machte auch auf die miserablen Haftbedingungen auf Rikers Island aufmerksam – darunter extreme Temperaturen und eine mangelhafte Versorgung mit Kleidung und Nahrung. Dies verschärfe seine ohnehin fragile Verfassung.

Privat ist Harvey seit Jahren eine umstrittene Figur, dessen öffentlicher Fall die #MeToo-Bewegung maßgeblich prägte. Seine Verurteilung im Jahr 2022 wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe sorgte für weltweites Aufsehen. Trotz seiner Gesundheitsprobleme und der Haft bereitet er sich derzeit auf einen erneuten Prozess vor, bei dem neue Vorwürfe aus der Vergangenheit verhandelt werden. Laut Insidern hofft er, dadurch Gerechtigkeit für sich zu erreichen. "Ich will, dass das Ganze endlich vorbei ist", betonte Harvey laut TMZ in einer aktuellen Aussage aus der Haft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein im September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein vor Gericht im Januar 2025