Wegen Waffeneinsatz: Polizei ermittelt gegen Jan Böhmermann

Jan Böhmermann (43) nahm in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" das Thema Jagd aufs Korn. Dafür verkleidete er sich als Jäger und fuchtelte offenbar mit einem Jagdgewehr herum. Weil er den Lauf aber nicht nur auf seine Band richtete, sondern auch abdrückte, ruft das jetzt die Polizei auf den Plan. Wie eine Sprecherin der Polizei Köln gegenüber Bild erklärt, gibt es für den Gebrauch von Waffen im TV "besondere Bestimmungen". "Das für Straftaten nach dem Waffengesetz zuständige KK 15 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. [...] Es wird geprüft, um was für eine Waffe es sich gehandelt hat und ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorgelegen hat", meint die Beamtin. Für den Gebrauch eines Gewehrs dieser Art benötigt man eigentlich einen Waffenschein.

Jan machte sich in seiner Show darüber lustig, dass Adelige die Jagd offenbar als amüsantes Hobby betrachten. "Der jagende Adel: Mit der Wumme in den Wald gehen und da ein paar Leben auslöschen. Das ist genau die richtige Freizeitbeschäftigung für absolut leistungslos zum Wohlstand gekommene Sozialschmarotzer", scherzte der Moderator. Seine Schüsse wurden angeblich mit einer Art Spezialeffekt versehen, sodass sogar ein Mündungsfeuer erkennbar war. Damit aber nicht genug: Jan ging sogar mit dem Gewehr in Richtung der Zuschauer.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass der Showmaster durch seine Aktionen Probleme mit den Behörden bekommt. Für sein Sendungsthema "Rituelle Gewalt" hatte er 2023 eine Mitarbeiterin unter falschem Namen in ein Weiterbildungsprogramm einer Psychologin eingeschleust. Dieses Programm hatte allerdings der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen und war nur für Ärzte, Psychologen oder Psychotherapeuten zugänglich gewesen. Das Erstellen von Bildmaterial verstößt damit gegen geltendes Recht. Die Ermittler sollen einem anonymen Hinweis nachgegangen sein.

Getty Images Jan Böhmermann, TV-Moderator

Getty Images Jan Böhmermann beim Deutschen Fernsehpreis 2021

