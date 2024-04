Dani Dyers "verschwundene" Spirale wurde herausoperiert!

Vor einigen Tagen berichtete Dani Dyer (27) im Netz, dass sie ihre Spirale entfernen lassen müsse, nachdem sich diese komplett gelöst und bewegt hatte. Mittlerweile hat sich die Ex-Love Island-Kandidatin dem medizinischen Eingriff unterzogen. Auf TikTok gibt sie nun ein Update aus dem Krankenhausbett. "Bitte entschuldigt meinen Zustand, ich wollte euch nur über meine Schlüssellochoperation auf dem Laufenden halten. Und ehrlich gesagt geht es mir heute Morgen gut, ich bin nur ein bisschen schläfrig", wendet sie sich direkt an ihre Follower und fügt im selben Atemzug hinzu: "Ich war eher nervös wegen der Vollnarkose, aber es fühlt sich an wie ein wirklich guter Schlaf."

Von der Operation wird im Nachhinein nicht mehr viel zu sehen sein, wie Dani verrät, denn ihre OP-Narbe soll wirklich klein sein. "Er ist durch meinen Bauchnabel und dann durch den Magen gegangen, aber er hat sie geklebt, also denke ich, dass ich mit der Narbe zurechtkommen werde", ist sich die 27-Jährige sicher. Obwohl es sich bei der Operation lediglich um einen minimalinvasiven Eingriff handelte, soll die Reality-TV-Bekanntheit es die Reality-TV-Bekanntheit vorerst ruhig angehen lassen. Zu ihren "normalen Aktivitäten" soll sie jedoch sofort nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zurückkehren können.

Dass sich die Spirale gelöst hatte, versetzte Dani in Erstaunen. "Es ist nichts Großes, aber ich kann einfach nicht glauben, was passiert ist. Stellt euch vor: Ich hätte dieses Jahr ein viertes Kind bekommen können", erklärte sie vor einigen Tagen im Netz. Vor rund einem Jahr wurde die 27-Jährige mit der Geburt ihrer Zwillinge Summer und Star zur Dreifachmama. Ihr erster Nachwuchs, Sohnemann Santiago, erblickte zwei Jahre zuvor das Licht der Welt.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im März 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn Santiago im April 2023

