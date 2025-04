Deshalb hadert Rebel Wilson mit dem Namen ihrer Tochter

Rebel Wilson (45) hat jetzt überraschend eingeräumt, dass sie beim Namen ihrer Tochter Royce Lillian möglicherweise eine etwas unpraktische Wahl getroffen hat. In der britischen Talkshow "The Jonathan Ross Show" verriet die Schauspielerin, dass ihr die Entscheidung, das Kind nach der Luxusmarke Rolls-Royce zu benennen, zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. "Ihr Name ist Royce. Ich hätte sie wohl nicht nach einer britischen Luxus-Automarke benennen sollen, sie ist nämlich ziemlich anspruchsvoll", erklärte Rebel mit einem Augenzwinkern. Dazu erzählte sie eine Anekdote: "Sie hat mich neulich dazu gebracht, ihr fast eine Stunde lang vor dem Schlafengehen die Füße zu massieren. Da dachte ich, ich hätte sie vielleicht lieber Volvo nennen sollen."

Rebel hatte sich als Single dazu entschieden, ihre Eizellen kurz vor ihrem 40. Geburtstag einfrieren zu lassen, um ihren Kinderwunsch zu planen. Nachdem ein erster Embryotransfer erfolglos war, wurde Royce Lillian schließlich durch eine Leihmutter geboren. Interessanterweise lernte die TV-Bekanntheit ihre heutige Frau, die Modedesignerin Ramona Agruma, gerade zu dem Zeitpunkt kennen, als sie sich auf das Muttersein vorbereitete. Trotz der Überraschung nahm Ramona die Neuigkeit gelassen auf und erklärte Rebel ihre bedingungslose Unterstützung.

Die beiden verlobten sich 2023 und gaben sich später im Jahr in einer traumhaften Zeremonie in Italien das Jawort. Eine zweite, standesamtliche Hochzeit fand in Australien statt. Besonders eng verbunden ist Rebel mit ihrer Schwester Liberty, die als Hochzeitsrednerin bei beiden Zeremonien fungierte – und laut Rebel darüber nicht ganz glücklich war, unbezahlt gleich zwei Hochzeiten in einer Woche abhalten zu müssen. "Sie ist wirklich verärgert darüber", betonte die Darstellerin diesbezüglich laut Mirror in einem Interview mit einem Schmunzeln.

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, Australian Open 2025

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter

