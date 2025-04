Fans sicher: Zwischen Serkan Yavuz und Eva läuft noch etwas

Momentan machen wohl diese zwei Realitystars am meisten Schlagzeilen: Serkan Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33). Letztere bestätigte vor wenigen Tagen, im vergangenen Jahr einen kurzen "Moment" mit dem verheirateten Familienvater gehabt zu haben. Angeblich soll das Verhältnis mittlerweile allerdings beendet sein. Ein Insider plauderte gegenüber einem Newsportal aus, dass die Funken zwischen Serkan und Eva immer noch sprühen. Auch die Promiflash-Leser sind sich sicher: Da läuft doch etwas! Das zeigt eine aktuelle Umfrage [Stand: 19. April, 8:41 Uhr], bei der 1.030 von insgesamt 1.192 Lesern meinen, der "Moment" zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten war nicht einmalig. Umgerechnet sind das stolze 86,4 Prozent.

Lediglich 162 Leser meinen, dass zwischen Serkan und Eva alles aus und vorbei ist. Mit 13,6 Prozent machen sie allerdings die deutliche Minderheit aus. Unter dem Promiflash-Beitrag auf Social Media sammelten sich bereits zahlreiche Kommentare. Ein User vermutet: "Das war bestimmt nur die Ankündigung für die kommende Beziehung der beiden." Ein weiterer fragt sich verwundert: "Ich verstehe Serkan nicht. Er hat eine Familie, zwei Kinder, eine Frau. Warum macht man das?"

Aber wie ist das ganze Drama überhaupt entstanden? Samira Yavuz (31) verkündete im Februar die Trennung ihres Ehemannes Serkan. Wenige Tage später verriet die Influencerin den Grund für das Beziehungsende: Serkan war ihr untreu – und zwar mit einer Frau, die die zweifache Mutter kennt. Doch Namen wollte Samira nicht nennen. Das musste sie aber auch nicht, denn die besagte Frau meldete sich selbst zu Wort. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", schrieb Eva in ihrem Statement auf Instagram.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023