"Schrecklich": So hätte "Grey's Anatomy" beinahe geheißen!

Ellen Pompeo (53) packt aus! Die US-amerikanische Schauspielerin hatte über 19 Staffeln die Ärztin Meredith Grey in der Krankenhaus-Serie Grey's Anatomy verkörpert, welche den Alltag der Mitarbeiter und Patienten des Grey Sloan Memorial Hospital zeigt. Doch der Hollywoodstar entschied sich dazu, der Serie den Rücken zu kehren. Am 12. Juni dieses Jahres flimmerte die letzte Folge mit ihr in der Hauptrolle über die Bildschirme. Anlässlich ihres Abschiedes verrät Ellen nun, wie die Show eigentlich heißen sollte!

Im Gespräch mit ihrer Schauspielkollegin Katherine Heigl (44) für Variety's "Actors on Actors" redete sie über den Tag am Set, als bekannt wurde, dass die Show einen anderen Namen bekommen sollte. "Es war, als wäre jemand gestorben." Die Darsteller fanden den Gedanken einer Namensänderung furchtbar, berichtete Ellen: "Das würde nie funktionieren. Es ist ein schrecklicher Titel!" Doch wie lautete denn nun der angedachte neue Name? Die Serie sollte eigentlich "Complications" heißen, plauderte sie aus.

Neben dem Titel "Complications" gab es auch noch weitere Alternativtitel, die es beinahe geworden wären. So standen auch noch "Surgeons" und "Doctors" auf der Namensliste, wie Ellen verriet. Schlussendlich blieb es dann aber doch bei dem von den Fans geliebten Namen "Grey's Anatomy".

ABC/Mike Rosenthal Ellen Pompeo alias Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

Getty Images Ellen Pompeo im August 2015

