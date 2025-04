Kader Loth behauptet: Serkan Yavuz bereut den Seitensprung

Serkan Yavuz (32) hat seine Ehefrau Samira Yavuz (31), mit der er zwei Kinder hat, betrogen – und zwar mit niemand Geringerem als Eva Benetatou (33). Nachdem sich das Paar im Februar getrennt hatte, bestätigte Eva vor wenigen Tagen den einmaligen Ausrutscher. Jetzt meldet sich auch Kader Loth (52) zu Wort. Die Reality-TV-Ikone zeigt in ihrer Instagram-Story wenig Verständnis für Serkans Verhalten, doch betont: "Erst vor Kurzem habe ich mit Serkan für das neue Format 'The Power' gedreht. Er bereut seinen Seitensprung zutiefst, aber was bringt das?"

Weiter erklärt Kader, dass es ihrer Meinung nach keine Chance auf ein Liebes-Comeback bei Serkan und Samira gebe: "Was kaputt ist, ist kaputt, da gibt es auch kein Zurück mehr." Aber nicht nur Serkan steht bei Kader in der Kritik – auch Eva bekommt ihr Fett weg. "Nur eine profitiert davon und wir wissen alle, wer das ist", kritisiert die Frau von Ismet Atli (54). Damit spielt Kader wohl auf die mediale Aufmerksamkeit an, die durch Evas Geständnis auf sie gelenkt wurde.

Die Beziehung von Serkan und Samira galt bereits seit längerer Zeit als turbulent. Die Trennung der beiden Eltern zweier Kinder hatte im Februar viele Fans überrascht. Schon damals wurden Gerüchte um einen möglichen Betrug laut, die sich nun durch Evas Geständnis bestätigten. Besonders brisant: Eva und Serkan sollen sich beim gemeinsamen TV-Format The 50 verdächtig nahe gekommen sein.

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

