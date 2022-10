Chadwick Bosemans Tod: Ryan Coogler gab fast Karriere auf

Der Tod seines Kollegen hat Ryan Coogler (36) sehr mitgenommen. 2020 verstarb Chadwick Boseman (✝43) ganz plötzlich: Der Schauspieler hatte Krebs. Das war nicht nur für seine Fans total überraschend, auch seine Kollegen versetzte das in tiefe Trauer. Nun sprach Ryan, der Regisseur des Films Black Panther, in dem Chadwick die Hauptrolle spielte, über diesen tragischen Verlust: Er hätte deswegen fast seine Karriere an den Nagel gehängt.

Im Interview mit Entertainment Weekly gab der Regisseur zu, wie sehr ihn der Tod des 43-Jährigen mitgenommen habe. "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich höre mit diesem Beruf auf'. Ich wusste nicht, ob ich noch einen weiteren Film machen könnte, geschweige denn einen weiteren 'Black Panther'-Film, denn es tat sehr weh", offenbarte der Filmemacher. Schlussendlich entschied er sich jedoch dafür, die Filmreihe fortzusetzen.

Das Ergebnis werden die Fans des Marvel-Streifens Anfang November in den Kinos sehen können. Der Produzent Nate Moore teaserte bereits an, dass der Verlust eine große Rolle spielen wird. "Alle Figuren, die alten wie die neuen, setzen sich damit auseinander, wie ein Verlust das eigene Handeln auf emotionale und überraschende Weise beeinflussen kann", erläuterte er.

Anzeige

Getty Images Ryan Coogler bei den Aafca Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman bei den MTV Movie and TV Awards, 2018

Anzeige

Getty Images Ryan Coogler, Regisseur von "Black Panther"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de