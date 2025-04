Regisseur Ryan Coogler plant lang ersehntes "Akte X"-Reboot

Ryan Coogler (38), der gefeierte Regisseur von Filmen wie Black Panther und dem aktuellen Vampirhorror-Hit "Sinners", hat überraschend bestätigt, dass er bald offiziell mit der Arbeit an einem Reboot der Kultserie Akte X beginnen wird. Im Podcast "Last Podcast on the Left" erklärte Ryan, dass die Promo-Tour für "Sinners" bald abgeschlossen sei und er sich danach voll dem neuen Projekt widmen werde. Ryan habe bereits Gespräche mit Gillian Anderson (56) geführt, die in der Originalserie FBI-Agentin Dana Scully gespielt hat. Ob auch David Duchovny (64), der Fox Mulder verkörperte, zurückkehren wird, ist bisher unklar.

Die Fans der Mystery-Serie, die von 1993 bis 2002 ausgestrahlt wurde, dürfen sich auf eine moderne Version der düsteren Geschichten freuen. Das bestätigte auch Serienerfinder Chris Carter (68), der bereits vor einiger Zeit von einer "diverseren" Neuauflage sprach. Ryan selbst verriet, dass einige Episoden "verdammt unheimlich" werden könnten, sollte alles wie geplant ablaufen. Die Erwartungen an das Projekt sind hoch – nicht zuletzt, da die Originalserie ein prägendes Stück Popkultur wurde und mit Spin-offs, Kinofilmen und sogar einer Gastfolge bei The Simpsons eine ganze Generation begeisterte. Ein Erscheinungsdatum für den Neustart sowie weitere Details zur Besetzung wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Ryan hat mit seinen bisherigen Arbeiten bewiesen, dass er ein Meister darin ist, den Nerv der Zeit zu treffen. Mit Filmen wie "Black Panther" zeigte er, wie man gesellschaftliche Themen in große Blockbuster einbindet. Seine neueste Arbeit, der Vampirfilm "Sinners" mit Hailee Steinfeld (28) und Michael B. Jordan (38), wird derzeit von Kritikern ebenso gefeiert wie vom Publikum. Der Regisseur selbst ist dafür bekannt, ein besonderes Gespür für Charakterentwicklung und Atmosphäre zu haben – Qualitäten, die ihm helfen dürften, die mysteriöse Welt von "Akte X" lebendig und zugleich zeitgemäß wirken zu lassen. Fans der Serie müssen sich gedulden, doch die Hoffnung auf ein spannendes Reboot kann wachsen.

Landmark Media Press and Picture Gillian Anderson und David Duchovny in der elften Staffel von "Akte X"

Getty Images Ryan Coogler, Regisseur

