Deswegen hielt Chadwick Boseman Krebserkrankung lange geheim

Wieso ging Chadwick Boseman (✝43) mit seinen gesundheitlichen Problemen nie an die Öffentlichkeit? Im August 2020 erschütterte die traurige Nachricht die Filmwelt, dass der Schauspieler im Alter von 43 Jahren verstorben ist. Erst nach seinem Ableben wurde dann bekannt, dass 2016 bei ihm Darmkrebs diagnostiziert worden war. Nun verriet Chadwicks Witwe Simone, wieso der Schauspieler seine Krankheit bis zu seinem Tod geheimgehalten hatte.

Am vergangenen Dienstag war die dunkelhaarige Beauty bei "Good Morning America" zu Gast, wo sie mit Whoopi Goldberg (66) über ihren geliebten Ehemann sprach. Dabei verriet Simone auch, dass die globale Gesundheitskrise ihren Teil dazu beigetragen habe, wieso Chadwick seine Krebserkrankung nie öffentlich machte. Als es dem Black Panther-Star immer schlechter ging, habe es schlichtweg keinen Grund gegeben, vor die Tür zu gehen. "Ist das ein verrückter Zufall, dass wir tatsächlich zu Hause bleiben können? So können wir mit unserer Familie Zeit verbringen", schilderte die Witwe die Situation. Anschließend berichtete sie dann noch, dass nur ihr engster Kreis Bescheid gewusst habe, der zudem sehr klein gewesen sei.

Während des Interviews erzählte Simone zudem, dass sie immer noch sehr mit dem Verlust ihres Mannes zu kämpfen habe. An manchen Tagen gehe es ihr wirklich miserabel, wohingegen sie sich an anderen Tagen sogar besser fühle, als sie es jemals zugeben würde. "Die Trauer hält wirklich Einzug [in dein Leben]", versicherte sie.

Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chadwick Boseman, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Taylor Simone Ledward und Chadwick Boseman

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de