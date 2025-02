Diese Filmrolle bereut Schauspieler Jack Black heute

Jack Black (55), bekannt aus Filmen wie "School of Rock" und Jumanji, hat in einem Interview offenbart, dass er mit einer seiner Filmrollen hadere: Und zwar mit seinem Part in der Komödie "Schwer verliebt" aus dem Jahr 2001, in der er an der Seite von Gwyneth Paltrow (52) spielte. Der Schauspieler erklärte gegenüber mirror, er sei von der Zusammenarbeit mit den Farrelly-Brüdern, die für Filme wie "Verrückt nach Mary" berühmt sind, begeistert gewesen. Doch heute sehe er sein Mitwirken kritischer: "Ich war nicht stolz darauf und habe viel Geld verdient. Im Nachhinein fühlt sich das wie Verrat an."

Der Film handelt von einem Mann, der nach einer Hypnose nur noch die innere Schönheit von Menschen wahrnehmen kann. Gwyneth, die in ihrer Rolle der Rosemary teilweise einen Fat-Suit trug, äußerte sich ebenfalls kritisch über das Projekt. In einem früheren mirror-Interview beschrieb sie ihr Erlebnis, als sie zum ersten Mal in der Verkleidung auftrat: "Keiner wollte mir in die Augen sehen, weil ich fettleibig war. [...] Ich fühlte mich gedemütigt, weil die Leute wirklich abweisend waren." Trotz einer Botschaft über die Wichtigkeit innerer Werte sorgte "Schwer verliebt" durch zahlreiche Gags auf Kosten von Rosemarys Figur für viel Kritik.

Jack hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf Rollen konzentriert, die seiner Leidenschaft für Musik und dem Familiengenre entsprechen, wie etwa "Kung Fu Panda" oder dem kürzlich erschienene "Super Mario Bros. Movie". Sein Humor und Charme haben ihn zu einem der gefragtesten Darsteller Hollywoods gemacht. Das aktuelle Interview zeigt, dass Jack auf seine Filmografie dennoch mit Selbstkritik blickt.

Gwyneth Paltrow und Jack Black am Set von "Schwer verliebt"

Getty Images Jack Black bei der Premiere von "School of Rock" in Hollywood, 2003

