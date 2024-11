Jack Black als Satan in neuer Weihnachtskomödie "Dear Santa"

Jack Black (55) wird in der neuen Weihnachtskomödie "Dear Santa" als Satan höchstpersönlich zu sehen sein. Wie Deadline berichtete, feiert der Film am 25. November 2024 seine Premiere auf Paramount+. Im Mittelpunkt steht der junge Liam Turner, gespielt von Robert Timothy Smith, der in einer kleinen Stadt lebt und voller Vorfreude seinen Weihnachtsbrief schreibt. Doch aufgrund eines Rechtschreibfehlers landet sein Wunschzettel nicht beim Weihnachtsmann "Santa", sondern beim Teufel "Satan". Dieser unerwartete Brief führt dazu, dass Satan vor Liams Haustür erscheint und ihm anbietet, ihm drei Wünsche zu erfüllen – allerdings im Austausch gegen seine Seele.

Regie führte Bobby Farrelly, bekannt für Komödienklassiker wie "Dumm und Dümmer" und "Verrückt nach Mary". An der Seite von Jack sind auch Keegan-Michael Key (53) als etwas überforderter Kinderpsychologe, Brianne Howey (35) und Hayes MacArthur (47) als Liams besorgter Vater sowie der Musiker Post Malone (29) in einer überraschenden Gastrolle zu sehen. Eine der witzigsten Szenen entsteht, als Satan den Jungen zu einem Konzert von Post Malone mitnimmt. Das Drehbuch, das bereits vor 15 Jahren geschrieben wurde, findet nun endlich seinen Weg auf die Leinwand und bringt frischen Wind in das Genre der Weihnachtsfilme.

Für Jack ist dies nicht die erste Zusammenarbeit mit den Farrelly-Brüdern: Bereits 2001 stand er für "Schwer verliebt" mit ihnen vor der Kamera. Der am 28. August 1969 geborene Schauspieler ist nicht nur für seine Rollen in Filmen bekannt, sondern auch als Musiker mit seiner Band Tenacious D. Abseits des Rampenlichts legt Jack großen Wert auf sein Familienleben. Seine Vielseitigkeit und sein komödiantisches Talent machen ihn zu einem Publikumsliebling, dessen Filme immer wieder Millionen begeistern. "Dear Santa" verspricht, eine weitere humorvolle Ergänzung für seine ohnehin beeindruckende Filmografie zu werden.

Getty Images Post Malone, 2022

Getty Images Tenacious D in Sydney, 2007

