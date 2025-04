BTS-Star Jin kündigt zweites Solo-Album im Mai an

K-Pop-Star Jin (32) und Mitglied der weltberühmten Band BTS wird im Mai mit einem neuen Soloalbum zurückkehren. Ein Sprecher von BIGHIT MUSIC bestätigt gegenüber Dispatch, dass der Künstler momentan an seinem neuen Werk arbeite. Die Ankündigung kommt etwa sechs Monate nach der Veröffentlichung seines ersten Soloalbums mit dem Titel "Happy" im November 2024. Damals schaffte es Jin, mit dem Album auf Platz 4 der Billboard 200 zu debütieren, während die Single "Running Wild" die Spitze der Digital Song Sales Charts erreichte. Genauere Details zu seinem nächsten musikalischen Projekt sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Jins erste Soloarbeit war international ein voller Erfolg. Abgesehen von den starken Platzierungen auf den Billboard-Charts kann das Album weitere Hits wie "I'll Be There" und "Heart on the Window" aufweisen, die ebenfalls große Aufmerksamkeit erregten. Parallel zu seiner Musikkarriere war Jin in den vergangenen Monaten sehr aktiv und überraschte mit vielseitigen Projekten. Er fungierte als Fackelträger für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und glänzte vor der Kamera, unter anderem in der erfolgreichen Netflix-Serie "Village of Madness". Gemeinsam mit Kian84 und Ji Ye Eun bringt er dort nicht nur seinen Humor, sondern auch seine Allround-Talente beim Management eines Gästehauses zur Geltung.

Der charismatische Sänger ist nicht nur für seine musikalischen Leistungen bekannt, sondern hat abseits der Bühne einen besonderen Draht zu seinen Fans. In der Vergangenheit begeisterte Jin diese mit seiner authentischen Art in Shows wie dem BTS-Webformat "Run Jin". Seine jüngsten Projekte zeigen, dass er auch als Solokünstler und Entertainer erfolgreich ist. Fans weltweit warten gespannt darauf, welche kreativen und emotionalen Highlights Jin mit seinem kommenden Album präsentieren wird. Es bleibt spannend, wie der Musiker seine nächste Solophase gestalten wird.

Getty Images Jin, BTS-Mitglied

Getty Images Jin, Sänger

