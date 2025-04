Dieses Ritual haben Furkan Akkaya und Lisa Marie mit Emilio

Furkan Akkaya (24), der auch Akka genannt wird, und seine Frau Lisa Marie Akkaya (24) genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Die Reality-TV-Bekanntheiten sind stolze Eltern eines Sohnes namens Emilio und haben im Gespräch mit Promiflash verraten, welche niedliche Routine ihren Morgen bestimmt. "Das erste, was wir am Morgen machen, ist zusammen mit Emilio und den Hunden eine große Kuschelrunde auf dem Sofa oder im Bett", plaudert Lisa aus. Danach beginnt für die kleine Familie der gewöhnliche Alltag.

Der kleine Emilio ist mittlerweile rund ein halbes Jahr alt. Ihre Fans nimmt Lisa regelmäßig in ihrem Alltag mit, von dem natürlich ihr Sohn einen großen Teil einnimmt. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde die 24-Jährige vor wenigen Tagen gefragt, ob sie Emilio noch stille. "Nein, ich stille nicht mehr. Es hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert nach einer Zeit und das ist völlig in Ordnung und kommt häufig bei Müttern vor", verriet sie. Da Themen, die um Kinder gehen, auf Social Media stark diskutiert werden, hatte Lisa Bedenken, ihre Entscheidung mitzuteilen. Doch dem kleinen Jungen gehe es auch ohne das Stillen prächtig.

Emilio erblickte im Oktober des vergangenen Jahres das Licht der Welt und machte die Realitystars erstmals zu stolzen Eltern. Doch die Geburt ihres Sohnes verlief nicht ganz so reibungslos, wie erhofft. "Ich habe im allerletzten Moment die PDA bekommen, auch wenn sie mir da nur noch eine halbe Stunde geholfen hat, aber ohne wäre ich definitiv ohnmächtig geworden", schilderte Lisa die Situation auf Social Media und fügte hinzu: "Er hat sich die Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt und um seine Schulter, weshalb er immer wieder in meinen Bauch gezogen wurde von der Plazenta."

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Realitystar

