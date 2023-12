Mallorca-Umzug? Kanye West trifft sich mit Marcel Remus!

Verschlägt es Kanye West (46) etwa bald nach Spanien? Der Rapper und seine Ehefrau Bianca Censori reisen aktuell quer durch die Welt. Nach einem langen Aufenthalt in Italien und einem Trip nach Berlin residiert das Paar aktuell in Dubai. Dort traf Kanye kürzlich auf den Immobilien-Makler Marcel Remus (37) – der sich auf den Verkauf von Luxusvillen auf Mallorca spezialisiert hat!

Gegenüber Bild verrät Marcel, wie es zu dem Treffen kam: "Ich habe Kanye und seine Frau Bianca einfach in der Hotellobby angesprochen und ihm gesagt, falls er mal in eine Immobilie auf Mallorca investieren möchte, soll er Bescheid sagen." Offenbar konnte der Makler damit das Interesse des "Stronger"-Interpreten wecken – kurz darauf erhielt er vom Musiker eine Einladung zum Abendessen. "Wir haben über einige spannende Immobilienprojekte gesprochen. Unter anderem soll ich sein Haus in Malibu verkaufen", berichtet Marcel.

Neben einem Haus in Malibu besitzt Kanye auch eine Wohnung. Diese scheint vor allem seiner Tochter North West (10) sehr zu gefallen. In der Reality-Show The Kardashians verriet Norths Mutter Kim Kardashian (43), dass die Zehnjährige lieber bei ihrem Vater wohnen würde.

