"Geiles Leben": Darum möchte Marcel Remus keine Kinder haben

Er hat eine klare Meinung! Marcel Remus (36) ist als TV-Makler seit einigen Jahren erfolgreich. Auf der Sonneninsel Mallorca hat er schon manches prominentes Gesicht glücklich gemacht: Die TV-Persönlichkeit verkauft nämlich Luxusvillen. In Anlehnung an das US-Format Selling Sunset bringt Marcel in "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" die Residenzen der Reichen unter den Hammer. Dort plaudert er auch über sein Privatleben: Marcel möchte keine eigenen Kinder.

"Also, ich möchte keine Kinder", gibt er in der aktuellen Folge offen zu. Den Grund dafür liefert er gleich mit: "Ich bin 36, habe ein megageiles Leben. Ich bin sehr dankbar, dass alles so gelaufen ist und ich mir das so erarbeitet habe." Da seine derzeitige Situation für ihn perfekt sei, würde er daran auch nichts ändern wollen. "Ich bin glücklich und zufrieden, wenn ich abends in meinem Bett liege. Auch wenn ich alleine in meinem Bett liege", sagt er selbstsicher.

Marcels Mama Silke ist auch Teil der Makler-Sendung. Diese würde sich durchaus Enkelkinder wünschen. "Vielleicht ist er noch nicht bereit, sein Leben, so wie er es jetzt führt, aufzugeben", schätzt die 57-Jährige und gibt gleichzeitig die Hoffnung nicht auf.

Getty Images Marcel Remus, Luxus-Makler

Getty Images Marcel Remus bei der Premiere von "Rocketman" in London

Getty Images Marcel Remus und seine Mutter Silke, 2017

