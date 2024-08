Nicht als Makler: Damit verdient Marcel Remus außerdem Geld

Marcel Remus (37) hat sich als Immobilienmakler auf Mallorca einen Namen gemacht. Doch mittlerweile ist der Unternehmer noch viel mehr als das: Unter anderem nutzt er seine Social-Media-Präsenz auf Instagram und YouTube, um luxuriöse Immobilien zu präsentieren. Deswegen kooperieren weltweit bekannte Marken, wie unter anderem das Hamburger Fünf-Sterne-Hotel "Vier Jahreszeiten", mit ihm. "Da gibt es dementsprechend Absprachen, wie man sich da entgegenkommt, was bezahlt wird oder wie eben der Gegenwert ist", erklärt Marcel im RTL-Interview.

Mittlerweile weiß Marcel ganz genau, wie effektiv und profitabel der Influencer-Beruf sein kann: "Jeder zweite Käufer für Multi-Millionen-Objekte kommt über Instagram oder YouTube, während die anderen noch hinterherhinken, was Social Media angeht und das total unterschätzt haben. Ich verdiene mittlerweile so viel Geld allein durch Social Media, dass ich eigentlich nur rein von Social Media leben könnte." Wie viel der 37-Jährige als Influencer verdient, ist nicht bekannt. Laut einem Bericht von Business Insider soll Marcel allerdings allein im Jahr 2022 stolze 6,8 Millionen Euro an Provisionen nur durch seine Maklertätigkeit eingenommen haben.

Marcel konnte sich in den vergangenen Jahren ein lukratives zweites Standbein aufbauen. "Am Ende des Tages ist es Werbung. Ich habe die richtige Zielgruppe. Am Ende des Tages sind meine Follower oftmals auch Kunden", erklärt er. Viele seiner Follower buchen anschließend die von ihm präsentierten Hotels, was auch seine Kooperationspartner zu schätzen wissen. So kann es passieren, dass Marcel selbst kostenlos in luxuriöse Hotels eingeladen wird.

Marcel Remus, TV-Bekanntheit

Marcel Remus, TV-Immobilienmakler

