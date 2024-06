Erste eigene Sendung: So war es für TV-Makler Marcel Remus!

Marcel Remus (37) holte Selling Sunset nach Mallorca! Mit "Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilienteam" hat der Unternehmer seit August vergangenen Jahres seine eigene Makler-Show. Am Rande des Lascana Summer Events kommt Promiflash mit Marcel ins Plaudern und erfährt, wie es für ihn war, seine eigene Sendung zu bekommen. "Das war für mich total spannend und interessant, auch mal den Leuten Einblicke zu gewähren in mein tägliches Leben", erklärte Marcel im Interview. Zwar hätten ihn die Zuschauer durch vorherige Sendungen wie "Mieten, kaufen, wohnen" bereits kennengelernt, jedoch blieben intensive Einblicke in seinen Alltag "mit dem ganzen Wahnsinn auf Mallorca, Häuser für Millionen zu verkaufen" bisher aus.

Damit seine Sendung Erfolg hat, habe sich der Makler vorher auch von Branchen-Freunden beraten lassen. So auch von Davina Potratz, bekannt aus der US-Serie Selling Sunset, die ebenfalls Teil seines Mallorca-Makler-Teams ist. Die Hamburgerin habe ihn mit so einigen Tipps und Informationen unterstützt. Doch allen voran habe Marcel ein Motto, das seinen Erfolg verspreche: "Meine Philosophie, mein Motto sind ja die fünf A's: alles anders als alle anderen." Im Gespräch führt er diese Idee weiter aus: "Das bedeutet eben auch, anders an die ganze Sache ranzugehen –Marketing anders zu betreiben, und das hat ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall ist es anders als der typische normale Makler, der die Türen aufschließt."

Offenbar zündet seine Strategie, denn unter seinen Kunden befinden sich sogar waschechte A-Promis wie Kanye West (47). Im vergangenen Jahr traf der Immobilienmakler durch einen Zufall auf den Rapper und dessen Frau Bianca Censori (29). Daraufhin habe er seine Chance genutzt und das Paar angesprochen. Mit Erfolg – kurz darauf erhielt er eine Einladung zum Dinner. "Wir haben über einige spannende Immobilienprojekte gesprochen. Unter anderem soll ich sein Haus in Malibu verkaufen", plauderte Marcel in einem Bild-Interview aus.

Getty Images Davina Potratz, TV-Bekanntheit

marcel.remus Kanye West und Marcel Remus, 2023

