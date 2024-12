Neben Malle: Marcel Remus erweitert sein Immobilienimperium

Marcel Remus (38) sagt Mallorca ade, denn den Luxus-Makler zieht es nun in die Vereinigten Staaten. Die Fans des TV-Stars können sich aber wieder beruhigen: Marcel bleibt der Sonneninsel natürlich trotzdem erhalten. Er will sich lediglich vergrößern. Auf der renommierten Kunstmesse "Art Basel" in Miami, wo sich Stars wie Leonardo DiCaprio (50), Brad Pitt (60) und Kim Kardashian (44) tummeln, gab Marcel gegenüber Bild bekannt, sein Geschäft über den Atlantik auszudehnen. "Ich komme schon viele Jahre zur 'Art Basel', weil mein Motto ist: Ich will es als Makler anders machen als alle anderen!", erklärte er und fügte hinzu: "Ich könnte mir gut vorstellen, auch in Miami als Makler aktiv zu sein."

Er betonte, dass es für ihn essenziell sei, sich dort zu bewegen, wo die Kunden sind – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn auf Mallorca weniger los ist. Kunst spielt dabei eine entscheidende Rolle in Marcels Geschäftsmodell: "Ich habe durch meinen Job täglich mit Kunden zu tun, die bei mir ein Haus kaufen und dann für 20 Millionen noch ein Gemälde oder Skulpturen dazu wollen", berichtete Marcel. Sein Interesse an der Kunstszene hilft ihm, die Wünsche seiner wohlhabenden Kunden zu verstehen. "Irgendwann kommt Hollywood. Ich bin auf jeden Fall bereit", scherzte er. Dank der neuen Direktflüge von Mallorca dorthin wird dieser Plan immer realistischer.

Marcel ist schon seit 15 Jahren eine feste Größe in der Immobilienszene. In einem RTL-Interview im August plauderte der TV-Star ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet: Er verdient sein Geld nicht nur mit dem Verkauf von prunkvollen Bleiben. Vor allem seine Präsenz auf Social Media verschafft ihm immer mal wieder den einen oder anderen extra Groschen. So kooperiert er unter anderem mit dem Hamburger Fünf-Sterne-Hotel "Vier Jahreszeiten". "Da gibt es dementsprechend Absprachen, wie man sich da entgegenkommt, was bezahlt wird oder wie eben der Gegenwert ist", erklärte der 38-Jährige.

marcel.remus Kanye West und Marcel Remus, 2023

Getty Images Marcel Remus, TV-Bekanntheit

