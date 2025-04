Hailey Bieber teilt niedliche Ostermomente mit Sohn Jack

Hailey Bieber (28) feiert ihr erstes Osterfest als Mama. Auf Instagram teilt das Model nun einen süßen Einblick in die Osterfeierlichkeiten. Unter den Fotos befand sich auch eine besondere Momentaufnahme mit ihrem acht Monate alten Sohn Jack Blues. Darauf ist zu sehen, wie sie den Kleinen zärtlich in ihren Armen hält, während die Sonne auf die Szene strahlt. Hailey trug ein weißes Kleid mit Spitzendetails und ließ ihr Haar offen fließen – ihr Nachwuchs war passend zum Anlass in einen gelben Strampler mit blauem Hasenmotiv gekleidet.

Ein anderes Foto zeigt Hailey am vergangenen Osterfest 2024 in einem rot-weißen Kleid, als sie ihren Sohnemann noch im Bauch trug. "Dieses Ostern vs. letztes Ostern, hehe", schrieb die stolze Mama zu den Aufnahmen mit Häschen-Emojis. Jack Blues erblickte im vergangenen August das Licht der Welt – und machte Hailey und ihren Mann Justin Bieber (31) erstmals zu Eltern. Das Mutterwerden hat für Hailey ihr Leben verändert. "Das ist zweifellos der beste Teil des Jahres", schwärmte die Rhode-Gründerin in einem Interview mit Elle im vergangenen Jahr.

Trotz ihres Elternglücks machen immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise zwischen Hailey und Justin die Runde. Der Sänger soll seit einiger Zeit Probleme haben – Spekulationen um einen Drogenrückfall kamen immer wieder auf. Die Freunde der Unternehmerin sollen ihr deshalb geraten haben, ihn zu verlassen. "Hailey liebt ihn wahnsinnig, aber Justin ist eine unkontrollierte Kanone", sollen Freunde von ihr über den "Baby"-Interpreten gesagt haben, wie Daily Mail berichtete.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2024

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

