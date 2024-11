Hailey Bieber teilt süßes Foto mit Justin und Baby Jack

Hailey (28) und Justin Bieber (30) schweben im absoluten Elternglück! Vor wenigen Monaten erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs – Sohnemann Jack – das Licht der Welt. Seither zeigen die frischgebackenen Eltern immer mal wieder stolz Einblicke in ihr Leben als dreiköpfige Familie. So auch in einem Instagram-Post, den sie am Freitagabend mit ihren Followern teilte. Auf dem Foto strahlt das Model über beide Ohren in die Kamera. Unter Haileys dickem Plüschmantel lugt der Hinterkopf ihres kleinen Sprosses heraus. Auch Justin ist dick eingemummelt – sein begeistertes Lachen ist halb von seiner Kapuze bedeckt.

Auch die Bildunterschrift unter dem Post verrät, wie glücklich die 28-Jährige zurzeit ist. Sie schrieb: "November aka der beste Monat des Jahres." Nicht nur ist es der erste Winter mit ihrem kleinen Wunder, sondern auch Haileys Geburtstagsmonat, was sie wohl gleich doppelt glücklich stimmt. Auch ihre Fans sind hin und weg von dem süßen Post. "Die schönste Familie der Welt, ich liebe euch so sehr", "So süß" und "Kann ich auch zu eurer Familie gehören?" lauten nur einige der anerkennenden Kommentare.

So sehr Hailey ihre Familienzeit auch genießt, nimmt sie sich auch hin und wieder Zeit für sich. So besuchte sie erst vor wenigen Wochen ein Konzert von Sabrina Carpenter (25). Mit dabei war auch ihre BFF Kendall Jenner (29). People erspähte die Freundinnen bei ihrem Konzertbesuch. Auf einem Foto, das dem Newsportal vorliegt, klatscht das Model begeistert in die Hände.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Oktober 2024

Anzeige Anzeige